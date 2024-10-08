Плющев о «Динамо»: «Игра напоминает определение революционной ситуации из марксистско-ленинской философии, только наоборот – низы хотят, верхи не могут»

Владимир Плющев высказался об игре московского «Динамо» в текущем сезоне КХЛ.

«Ошибки конца прошлого сезона перешли на новый сезон. Почему их не учли – не знаю, почему не сделали выводы – тоже. Почему-то в «Динамо» посчитали, что в новом сезоне все задачи будут решены, хотя ничего для их решения не сделали.

Все ошибки, допущенные в прошлом сезоне, исправлены не были. Все катилось, как катилось, и теперь прикатилось. Слепышев? Команда же не состоит из одного игрока. Слепышев – мастер, он и должен показывать свой уровень.

Но вообще игра «Динамо» напоминает мне определение революционной ситуации из марксистско-ленинской философии. Когда верхи не могут, а низы не хотят.

В «Динамо » все наоборот. Низы хотят, а верхи не могут», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Слепышев приостановил контракт с «Динамо» по семейным обстоятельствам. Форвард набрал 3 очка в 9 матчах сезона