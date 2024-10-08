Плющев о «Динамо»: «Игра напоминает определение революционной ситуации из марксистско-ленинской философии, только наоборот – низы хотят, верхи не могут»
«Ошибки конца прошлого сезона перешли на новый сезон. Почему их не учли – не знаю, почему не сделали выводы – тоже. Почему-то в «Динамо» посчитали, что в новом сезоне все задачи будут решены, хотя ничего для их решения не сделали.
Все ошибки, допущенные в прошлом сезоне, исправлены не были. Все катилось, как катилось, и теперь прикатилось. Слепышев? Команда же не состоит из одного игрока. Слепышев – мастер, он и должен показывать свой уровень.
Но вообще игра «Динамо» напоминает мне определение революционной ситуации из марксистско-ленинской философии. Когда верхи не могут, а низы не хотят.
В «Динамо» все наоборот. Низы хотят, а верхи не могут», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Слепышев приостановил контракт с «Динамо» по семейным обстоятельствам. Форвард набрал 3 очка в 9 матчах сезона
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий