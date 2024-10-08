  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Плющев о «Динамо»: «Игра напоминает определение революционной ситуации из марксистско-ленинской философии, только наоборот – низы хотят, верхи не могут»
0

Плющев о «Динамо»: «Игра напоминает определение революционной ситуации из марксистско-ленинской философии, только наоборот – низы хотят, верхи не могут»

Владимир Плющев высказался об игре московского «Динамо» в текущем сезоне КХЛ.

«Ошибки конца прошлого сезона перешли на новый сезон. Почему их не учли – не знаю, почему не сделали выводы – тоже. Почему-то в «Динамо» посчитали, что в новом сезоне все задачи будут решены, хотя ничего для их решения не сделали.

Все ошибки, допущенные в прошлом сезоне, исправлены не были. Все катилось, как катилось, и теперь прикатилось. Слепышев? Команда же не состоит из одного игрока. Слепышев – мастер, он и должен показывать свой уровень.

Но вообще игра «Динамо» напоминает мне определение революционной ситуации из марксистско-ленинской философии. Когда верхи не могут, а низы не хотят.

В «Динамо» все наоборот. Низы хотят, а верхи не могут», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Слепышев приостановил контракт с «Динамо» по семейным обстоятельствам. Форвард набрал 3 очка в 9 матчах сезона

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
logoВладимир Плющев
logoКХЛ
logoДинамо Москва
logoАнтон Слепышев
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Агент Слепышева: «Есть шанс, что Антон вернется в «Динамо» уже в этом сезоне»
14 октября, 15:59
Слепышев получил травму и выбыл до конца сезона. «Динамо» расторгло контракт с форвардом и получило место в платежке («СЭ»)
244 октября, 11:15
Слепышев приостановил контракт с «Динамо» по семейным обстоятельствам. Форвард набрал 3 очка в 9 матчах сезона
164 октября, 10:22
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
У «Динамо» 8-е поражение в 14 матчах сезона КХЛ. Команда Кудашова идет 7-й на Западе на данный момент
110 минут назад
КХЛ. «Металлург» победил «Динамо», «Нефтехимик» принимает «Амур», ЦСКА играет с «Салаватом Юлаевым»
13215 минут назадLive
«Коламбус» забрал Астон-Риза с драфта отказов «Вегаса». «Голден Найтс» взяли Лавуа из «Эдмонтона» и Швиндта из «Калгари»
1сегодня, 15:22
Шестеркин отклонил предложение «Рейнджерс» о контракте на 8 лет и зарплатой 11 млн долларов в год
106сегодня, 15:01
Соберите пары из хоккеистов, клубов КХЛ и городов
1сегодня, 15:00Спецпроект
НХЛ. «Флорида» примет «Бостон», «Сент-Луис» против «Сиэтла», «Юта» сыграет с «Чикаго»
19сегодня, 14:55
Кирилл Сафронов о недовольстве Ротенберга из-за 200-го матча: «Не думаю, что это критика. Возможно, имел в виду, что можно было бы совместить с юбилейной шайбой Радулова»
8сегодня, 14:49
Депутат Свищев: «Ротенберг проявил себя как очень талантливый тренер. Было много скептиков, но результаты говорят сами за себя»
32сегодня, 14:26
Анисин о непоздравлении Ротенберга: «Не понял этот момент. Мы хоккейная семья и нельзя выделять кого-то определенного, а про кого-то специально забывать»
14сегодня, 14:16
Вячеслав Быков: «Надо отдать должное Ротенбергу – команда играет хорошо, показывает результат. Политика СКА направлена на развитие молодежи – это хороший пример»
19сегодня, 13:55
Ко всем новостям
Последние новости
Просветов не попал в заявку ЦСКА на матч с «Салаватом». Сообщалось, что вратарь может перейти в «Динамо»
23 минуты назадФото
Экс-вратарь «Торпедо» Гуска перешел в швейцарский «Лугано». Контракт – до конца сезона
37 минут назад
Сычев об «Авангарде»: «Будет побеждать и бороться за высокие места, надеюсь. С такой поддержкой, как в Омске, можно преодолеть любую черную полосу»
58 минут назад
Черкас о «Локомотиве» и СКА: «Такие матчи украшают КХЛ – быстрый, атакующий хоккей. СКА выглядел хорошо и заслуженно победил в овертайме»
2сегодня, 14:39
Дубас о том, если «Питтсбург» не выйдет в плей-офф в 3-м сезоне подряд: «Это завершит эпоху «Пингвинс». Нет представлений, что мы фавориты»
1сегодня, 13:45
Валерий Каменский: «Серебряков – один из лучших вратарей в КХЛ. Ему нужно больше играть. Обмен пошел бы на пользу любой команде»
сегодня, 12:41
Гендиректор «Лады»: «Не готовы отдавать Подъяпольского – парень тащит. «Динамо» не выходило на нас»
1сегодня, 12:10
Ковалев о «Рейнджерс»: «В обороне проходной двор. Если они возьмут пару хороших защитников, есть огромный потенциал выиграть Кубок Стэнли»
7сегодня, 11:32
«Анахайм» забрал Раймера с драфта отказов «Баффало»
3сегодня, 10:49
Потапов о ярких высказываниях тренеров после матчей: «Ротенберг и Браташ задали тренд в прошлом сезоне. Это подогревает интерес к хоккею»
1сегодня, 10:31