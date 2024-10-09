«Сиэтл» подписал контракт с Даккором на 5 лет, кэпхит – 5 млн долларов. У 28-летнего вратаря 69 матчей в НХЛ
«Сиэтл» подписал пятилетний контракт с Джоуи Даккором на 25 миллионов долларов.
Прошлый сезон для 28-летнего голкипера стал первым полноценным в НХЛ. Американец провел 50 матчей в регулярном чемпионате, одержал 19 побед с 91,6% отраженных бросков и коэффициентом надежности 2,46. Всего у Джоуи 69 матчей в лиге.
Сегодня «Сиэтл» объявил о заключении нового контракта с Даккором сроком на 5 лет. Кэпхит (средняя зарплата за год) – 5 миллионов долларов. Новое соглашение будет действовать с сезона-2025/26.
«В прошлом сезоне Джоуи очень сильно прибавил и доказал свою способность справляться с возросшими нагрузками.
Мы уверены, что он сможет поднять свою игру на новый уровень, и мы рады, что заключили с ним долгосрочный контракт», – сказал генеральный менеджер «Сиэтла» Рон Фрэнсис.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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