Сафронов о Демидове: «Кузнецов получил травму, и без него Иван ушел в тень. Их тройка с Кузьминым выглядела очень прилично»
– Какие у вас впечатления от игры СКА на этом отрезке сезона?
– Разные впечатления. На старте сезона командам с большими изменениями в составе, а у СКА много новых ребят пришло, требуется определенное время, чтобы сыграться.
И было много разговоров о Евгении Кузнецове. Тройка Кузнецов, Демидов, Кузьмин очень прилично выглядела. К сожалению, Кузнецов получил травму, и Демидов без него ушел в тень.
Вчерашний матч был очень сложным для СКА. «Локомотив» здорово играл, владел инициативой. У СКА было много удалений. Отметил бы во вчерашнем матче Захара Бардакова – он забил, отдал и заработал удаление на себе, которое армейцы реализовали.
Есть у СКА игроки, которые неярко проявляют себя в каждом матче, но могут выйти на первый план в серьезных играх. Но время еще есть. Посмотрим на результат, который будет весной, – сказал бывший защитник СКА Кирилл Сафронов.
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