На закрытой ледовой площадке в Академии спорта «Динамо» открылась услуга массового катания
В начале октября открылась услуга сеансов массового катания на закрытой ледовой площадке в Академии спорта «Динамо», которая находится рядом с «ВТБ Ареной». Теперь в любое время года можно с комфортом покататься на коньках или поиграть в хоккей.
Сеансы проходят в выходные дни с 16:00 до 22:30. Для посетителей работают пункты проката и заточки коньков. В том числе, на территории арены имеются уютные кафе с широким ассортиментом еды и напитков. Температура воздуха на ледовой арене поддерживается в пределах 8-9°С.
Услуга доступна для всех желающих, вне зависимости от возраста и уровня спортивной подготовки.
Полное расписание сеансов и стоимость можно узнать на официальном сайте.
Опубликовано: Sports
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