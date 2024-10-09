На закрытой ледовой площадке в Академии спорта «Динамо» открылась услуга массового катания

В начале октября открылась услуга сеансов массового катания на закрытой ледовой площадке в Академии спорта «Динамо», которая находится рядом с «ВТБ Ареной». Теперь в любое время года можно с комфортом покататься на коньках или поиграть в хоккей.

Сеансы проходят в выходные дни с 16:00 до 22:30. Для посетителей работают пункты проката и заточки коньков. В том числе, на территории арены имеются уютные кафе с широким ассортиментом еды и напитков. Температура воздуха на ледовой арене поддерживается в пределах 8-9°С.

Услуга доступна для всех желающих, вне зависимости от возраста и уровня спортивной подготовки.

Полное расписание сеансов и стоимость можно узнать на официальном сайте .