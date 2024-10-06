Мартемьянов о поражении: «У «Нефтехимика» было больше времени для подготовки. «Амуру» не хватало эмоций, сложно выигрывать с таким количеством удалений»

Андрей Мартемьянов высказался после поражения от «Нефтехимика».

«Амур» уступил со счетом 1:4 в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

«Первый период остался за соперником. Объективно у них было больше времени для подготовки к этому матчу.

Мы провели две сложных игры в Казани. Чувствовалось, что парням эмоций не хватает. В плане движения первый период мы проиграли.

С таким количеством удалений выигрывать очень сложно, но я благодарен команде. Мы сражались, ловили шайбу на себя, боролись, пытались переломить ход матча. Где-то шайба по ленточке каталась, фортуна от нас моментами отвернулась.

Готовимся к следующему матчу, делаем выводы, работу над ошибками. Через день снова бой.

Не буду комментировать растущее количество удалений. Может, сказывается смена часовых поясов. Но есть вещи, которые надо контролировать в единоборствах, свою клюшку, подножки.

Надо над этим работать, не давать своими удалениями глоток воздуха сопернику. Тратят силы, эмоции, игра ломается», – сказал главный тренер «Амура » Андрей Мартемьянов .