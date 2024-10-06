«Здрав будь, боярин!» Стиль матча КХЛ – с богатырями и ретро-автомобилем

Отведайте силушки.

Те, кто включил трансляцию матча «Нефтехимик» – «Амур» в первом перерыве, вряд ли сразу поняли происходящее.

Журналист Александр Халин пришел на интервью в русском народном костюме. Его первый вопрос нападающему «Нефтехимика» Егору Корбиту звучал так: «Здрав будь, боярин! Удается ли сдерживать набеги войска дальневосточного?»

Корбит улыбнулся и дал небольшой комментарий. Настроение располагало: «Нефтехимик» провел классный первый период, где перебросал соперника почти в три раза (17:6). И все-таки игра команд волновала намного меньше, чем обстановка вокруг.

Девиз : «Матч в русском стиле». Именно так его позиционировал «Нефтехимик».

Основательно подготовился не только журналист. Перед игрой команду вывозили на фотосессию в богатырском обмундировании. Все по канону: верный конь, шлем и кольчуга.

Отдельно поучаствовали Никита Хлыстов, Богдан Киселевич и Владислав Леонтьев. Они как раз и снимались на конях.

Работы с фотосессии позже использовали для стартового состава на матч. В итоге на битву с «Амуром» вышел 21 богатырь.

Еще одна оригинальная задумка – путевой камень, на котором перечислили все активности для болельщиков в тематический день. Фанаты могли угоститься блинами, поучаствовать в тематических конкурсах, послушать русские песни. Добры молодцы мерились силушкой богатырской, а девицы – длиной кос (самой длинной обещали приз).

Важная часть анонса: «С далекой Московии к нам прибыл гость дорогой, Крут!»

Волк (талисман «Нефтехимика») и Крут (маскот КХЛ) действительно приехали на арену вместе. Для этого использовали голубую «Волгу». Вряд ли русские богатыри передвигались на таком транспорте, но получилось эффектно.

Остальную графику в соцсетях тоже стилизовали под русские народные росписи. Не нужно быть знатоком, чтобы разглядеть хохлому или гжель.

В январе 2019 года нижнекамцы уже проводили тематический матч. Тогда тоже брали за основу одну из эпох в истории нашей страны – 90-е годы. Правда, получилось без размаха. Болельщикам обещали бесплатный проход, если бы они пришли в одежде с нужным стилем, но анонса о мероприятии нигде не было.

В тот день «Нефтехимик» все равно подарил радость – выиграл 3:1 у «Торпедо». Помогло и сегодня – нижнекамские богатыри обыграли «Амур» 4:1 и вышли на четвертое место Востока. Может, надо чаще проводить матчи в различных стилях и уже замахнуться на топ-3?

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Фото: hcnh.ru