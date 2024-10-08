Никиту Квартальнова задержали после потасовки с боссом минского «Динамо». Агент толкнул Каркоцкого плечом, в ответ его взяли за грудки («Бизнес Online»)
Появились подробности потасовки Никиты Квартальнова с Артемом Каркоцким.
Ранее сообщалось, что сын главного тренера минского «Динамо» Дмитрия Квартального был задержан в Минске на 10 суток.
По информации «Бизнес Online», Никита Квартальнов и генеральный директор минского клуба Артем Каркоцкий встретились в коридоре «Минск Арены»: когда они проходили мимо друг друга, агент толкнул плечом Каркоцкого.
Босс минского клуба в ответ взял Квартального за грудки, между ними случилась потасовка. После чего приехала милиция и задержала агента.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Бизнес Online»
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