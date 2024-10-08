Никиту Квартальнова задержали после потасовки с боссом минского «Динамо». Агент толкнул Каркоцкого плечом, в ответ его взяли за грудки («Бизнес Online»)

Появились подробности потасовки Никиты Квартальнова с Артемом Каркоцким.

Ранее сообщалось , что сын главного тренера минского «Динамо » Дмитрия Квартального был задержан в Минске на 10 суток.

По информации «Бизнес Online», Никита Квартальнов и генеральный директор минского клуба Артем Каркоцкий встретились в коридоре «Минск Арены»: когда они проходили мимо друг друга, агент толкнул плечом Каркоцкого.

Босс минского клуба в ответ взял Квартального за грудки, между ними случилась потасовка. После чего приехала милиция и задержала агента.