Никита Квартальнов задержан в Минске на 10 суток. Ранее агенту запретили вход в офис «Динамо» («Бизнес Online»)

Никита Квартальнов задержан в Минске на 10 суток.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на телеграм-канал «Хоккей без цензуры». Подробности ареста на данный момент не раскрываются.

Ранее сыну главного тренера минского «Динамо » Дмитрия Квартальнова запретили вход в офис клуба.

Как рассказывал гендиректор команды Артем Каркоцкий, Никита общался с игроками от имени клуба и рассказывал им о своих связях с ним.

Рейдеборн подтвердил, что к нему обращался Никита Квартальнов: «Предлагал подписать контракт с минским «Динамо». Удивительно, что он пытался забрать игрока у другого агента»