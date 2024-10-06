Никита Квартальнов задержан в Минске на 10 суток. Ранее агенту запретили вход в офис «Динамо» («Бизнес Online»)
Никита Квартальнов задержан в Минске на 10 суток.
Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на телеграм-канал «Хоккей без цензуры». Подробности ареста на данный момент не раскрываются.
Ранее сыну главного тренера минского «Динамо» Дмитрия Квартальнова запретили вход в офис клуба.
Как рассказывал гендиректор команды Артем Каркоцкий, Никита общался с игроками от имени клуба и рассказывал им о своих связях с ним.
Рейдеборн подтвердил, что к нему обращался Никита Квартальнов: «Предлагал подписать контракт с минским «Динамо». Удивительно, что он пытался забрать игрока у другого агента»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Бизнес Online»
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