Квартальнов после 2:3 с «Сочи»: «Динамо» не хватает мастерства, у нас достаточно мастеровитых ребят, но они пока пропали. Гол надо заслужить, лучше играть в атаке»

Дмитрий Квартальной высказался о поражении минского «Динамо» от «Сочи» (2:3).

«Перебросали соперников, но пустота в атаке, не закрываем вратаря, не хватает работы под воротами. Ребята старались и владели инициативой, хорошо провели второй период, но всего одна шайба вымученная.

Нужно в атаке получше сыграть. Наверное, не хватает мастерства, хотя у нас достаточно мастеровитых ребят, но они, к сожалению, пока пропали. У нас есть преимущество, но нам нужны «рабочие» голы, где-то под воротами сыграть, у нас там пустовато, гол надо заслужить.

Реализация у нас ушла – и будет возвращаться с тележным скрипом. У голкипера Андрея Тихомирова накапливается усталость? Согласен, думаю, мы увидим вскоре Егора Вельмакина», – сказал главный тренер минского «Динамо ».