Как изменились правила в КХЛ: новые трактовки буллитов, снятия вратаря и подножек

Есть много интересного.

Каждое межсезонье правила в хоккее немного меняются. На сезон-2024/25 КХЛ анонсировала сразу несколько изменений – некоторые из них кажутся особенно важными.

Например, подножка после игры в шайбу – больше не нарушение. А вот за такой пропущенный гол в овертайме команда теряет уже заработанное бонусное очко:

Сейчас все объясним.

Революция в овертаймах: снял вратаря и пропустил – ноль очков за матч

Это нововведение вызвало больше всего споров. В предыдущих сезонах топ-команды регулярно снимали вратаря в овертайме и играли фактически в формате 4 на 3 – только с пустыми воротами. Особенно часто это практиковал ЦСКА под руководством Сергея Федорова.

Логика понятна: одно очко уже заработано и никуда не денется – почему бы не повысить шансы на второе? Вчетвером легче сохранять шайбу у себя и подбирать ее после бросков. Правда, иногда случались провалы. Из 20 раз за три сезона, когда ЦСКА снимал вратаря, были поражения в пяти случаях. Дважды так произошло в регулярке-2023/24.

В сезоне-2022/23 у ЦСКА вообще был яркий эпизод в матче с «Салаватом» (1:2 ОТ). Выиграв стартовое вбрасывание, клуб сразу пошел на замену вратаря. Тот помчался на скамейку и даже не обернулся. В это время Саша Хмелевски перехватил шайбу и забил в пустые.

В НХЛ правила фактически запрещали такую практику. Если команда снимает вратаря в овертайме (отложенный штраф у соперника не в счет) и пропускает – очков она не зарабатывает. Но и там время от времени появляются желающие рискнуть.

В регулярке-2023/24 «Миннесота», которая отчаянно боролась за плей-офф, дважды снимала вратаря. Против «Нэшвилла» (4:3 ОТ) сработало: Мэтт Болди принес победу при участии Кирилла Капризова. Против «Вегаса» (1:2 ОТ) две недели спустя получился обратный эффект – Джонатан Маршессо поразил пустые ворота.

Теперь КХЛ ввела аналогичное правило. Это моментально вызвало недовольство – например, у Бориса Майорова и тренера «Нефтехимика» Олега Леонтьева.

Зато вратарь в овертайме теперь может вернуться на лед в любой момент

До этого сезона вратарь, покинувший ворота в овертайме, ждал остановки игры (иначе получал две минуты штрафа).

В регулярке-2022/23 «Авангард» в матче с «Автомобилистом» (3:2 ОТ) заработал большинство в овертайме и убрал Василия Демченко на скамейку – шансы реализовать преимущество 5 на 3 за две минуты весьма высоки. Не реализовали, а потом случился вот такой казус имени Никиты Трямкина. Вратаря на месте не было, а Трямкин все равно не забил.

Тогда еще главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после игры объяснил, почему сразу не вернул Демченко в ворота: «Нам надо выучить правила. Не знали мы до конца и до сих пор не знаем … Завтра будем уточнять, можем ли мы вратаря назад поменять [без остановки игры]. Хотя лайнсмен сказал нам, что не можем. Когда были встречи с судьями, этот вопрос мы не уточнили – сейчас уточним».

Больше уточнять ничего не надо.

Вратарь может выбрасывать шайбу из ловушки в сторону ворот соперника

Это нововведение ускорит игру: исчезнет лишняя пауза, из-за которой прежде следовал двухминутный штраф для вратаря. До этого он мог, поймав шайбу, только положить ее на лед. Возникал риск потери – на пятаке всегда найдется соперник, который может перехватить шайбу. Теперь у голкипера диапазон возможностей гораздо больше.

В регулярке-2023/24 от старого правила пострадал, например, «Куньлунь». В матче с «Сочи» 20 февраля (4:0) вратарь китайского клуба Мэтт Джарасик, поймав шайбу, выбросил ее вперед – за что получил удаление. Правда, на результате это не сказалось: эпизод случился за полторы минуты до финальной сирены, когда на табло уже горел окончательный счет.

При буллите касание вратарем шайбы не заканчивает исполнение

Еще одно изменение в пользу атаки. Раньше, как только вратарь касался шайбы, буллит считался завершенным. Сейчас иначе: если шайба продолжает движение в сторону ворот, атакующему хоккеисту разрешено ее добивать

Как ни странно, хотя это правило появилось только в межсезонье, некоторые судьи будто бы уже им руководствовались. В матче «Динамо» – «Трактор» (3:2 Б) решающий буллит исполнял Седрик Пакетт. Получился скандал с просмотром и вот таким засчитанным голом, когда вратарь подбил шайбу клюшкой.

Сам Пакетт после матча не понимал, забил ли он по правилам . Посмотрите момент с разных ракурсов:

Теперь в подобных ситуациях видеопросмотр не понадобится.

Подножка теперь разрешена – достаточно сначала сыграть в шайбу

Нововведение быстро окрестили «правилом Серебрякова» – из-за эпизода в плей-офф-2022/23. В пятом матче серии СКА – «Автомобилист» (4:5) вратарь Никита Серебряков сбил нападающего соперника Алексея Бывальцева. Сначала кипер сыграл в шайбу, но Бывальцев упал из-за последующего контакта с клюшкой Серебрякова.

Вратарь СКА заработал штраф, а «Автомобилист» реализовал большинство.

До этого СКА вел 4:2, но удаление фактически запустило камбэк гостей. Они отыграли одну шайбу под занавес второго периода в большинстве, сразу из раздевалки сравняли счет, а позже забили победный гол. «Автомобилист» закрыл серию 4-1.

Сейчас правило приблизили к футбольному: главное – сыграть в шайбу. Вот только на предсезонном турнире имени Пучкова судьи путались с трактовками и все равно удаляли хоккеистов после подобных эпизодов. На это обращал внимание новый нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов.

Ужесточился контроль за сменами

Смены игроков в паузах будут контролировать пристальнее. Теперь у гостевой команды есть пять секунд, а у хозяев – восемь. За первое нарушение клуб получит предупреждение, за последующие последует двухминутное удаление. Цель правила – сокращение длины пауз и, как следствие, увеличение динамики игры.

В МХЛ тоже меняются овертаймы

В МХЛ протестируют еще одно правило, направленное на ускорение игры. Кратко: команде нельзя возвращать шайбу за красную линию, если она владеет ей и атакует. Наказание – вбрасывание проводится в зоне команды, нарушившей правило. При каждом следующем нарушении будет накладываться двухминутный штраф за задержку игры.

Овертаймы на предсезонке обычно играются при любом результате. Вот так сомнительно там все это работало:

А в течение всего матча действует еще одна новинка. Между скамейками команд есть изогнутое стекло, попадание в которое влекло остановку игры. Теперь матч продолжится – что повлечет сокращение количества пауз. Впрочем, это вряд ли сильно изменит игру: не столь часто шайба, попав в закругление, отскакивает в поле.

Президент КХЛ Алексей Морозов пообещал, что других изменений в сезоне-2024/25 не будет. Оценить текущие мы можем уже сейчас: сезоны в КХЛ и МХЛ стартовали.

Рейтинг силы команд КХЛ: СКА – не первый, «Торпедо» нет в топ-10

92 причины смотреть новый сезон КХЛ

Фото: РИА Новости /Максим Богодвид