«Вашингтон» подписал Врану на год и 775 тысяч долларов по итогам просмотра. Форвард выигрывал Кубок Стэнли с клубом в 2018-м

«Вашингтон» подписал Якуба Врану на год и 775 тысяч долларов по итогам просмотра.

Как сообщает PuckPedia, официально контракт с 28-летним чешским форвардом будет зарегистрирован во вторник.

При этом главный тренер «столичных» Спенсер Карбери подтвердил , что игрок начнет сезон в основе клуба.

Врана выступал за «Кэпиталс» с 2016 по 2021 год и выиграл Кубок Стэнли-2018 в составе команды.

В прошлом сезоне нападающий провел 21 матч в составе «Сент-Луиса » и набрал 6 (2+4) очков.

На предсезонке Врана провел за «Вашингтон » 4 матча и набрал в них 2 (1+1) балла, став лидером команды по общему числу бросков в створ (11).