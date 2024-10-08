«Вашингтон» подписал Врану на год и 775 тысяч долларов по итогам просмотра. Форвард выигрывал Кубок Стэнли с клубом в 2018-м
«Вашингтон» подписал Якуба Врану на год и 775 тысяч долларов по итогам просмотра.
Как сообщает PuckPedia, официально контракт с 28-летним чешским форвардом будет зарегистрирован во вторник.
При этом главный тренер «столичных» Спенсер Карбери подтвердил, что игрок начнет сезон в основе клуба.
Врана выступал за «Кэпиталс» с 2016 по 2021 год и выиграл Кубок Стэнли-2018 в составе команды.
В прошлом сезоне нападающий провел 21 матч в составе «Сент-Луиса» и набрал 6 (2+4) очков.
На предсезонке Врана провел за «Вашингтон» 4 матча и набрал в них 2 (1+1) балла, став лидером команды по общему числу бросков в створ (11).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: PuckPedia
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