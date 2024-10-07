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  • Гатиятулин о поражении от «Сибири»: «Ак Барс» повел 2:0 в начале – видимо, подумали, что игра дается. Над большинством работаем, у нас два хороших вратаря»
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Гатиятулин о поражении от «Сибири»: «Ак Барс» повел 2:0 в начале – видимо, подумали, что игра дается. Над большинством работаем, у нас два хороших вратаря»

Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Сибири».

«Ак Барс» уступил со счетом 3:6 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Прежде всего хочу поздравить Сергея Широкова с тысячным матчем в карьере. Это солидная цифра, он очень большой игрок.

Что касается нашей игры, то за эти два дня перерыва мы хотели вернуть эмоции команде, и поначалу показалось, что это получилось – мы много атаковали, забили два гола.

А последние пять минут первого периода я комментировать пока не готов. Надо пересмотреть матч, все проанилизировать.

– Перед камбэком «Сибири» у «Ак Барса» было два большинства подряд, команда их не реализовала. Это слабое место вашей команды?

– Мы повели 2:0 в начале матча, видимо, подумали, что игра дается. К сожалению, оказалось не так.

Над большинством мы работаем практически на каждой тренировке и через видео разбираем. Есть над чем работать.

Хотя есть и хорошие моменты, и в этой игре они были, и в прошлой. Но много и брака.

– Вы сказали, что не готовы подводить итоги концовке третьего периода. Но один итог вы подвели, заменив вратаря. Не считаете, что изначально ошиблись с выбором голкипера на матч? Амир Мифтахов в этом сезоне выступает надежнее.

– Мы верим в тандем, у нас два хороших вратаря. К любому результату мы приходим командой.

– Вам не кажется, что глубины состава сейчас не хватает? Вы играете одним составом, заменить некого.

– Возможно, над этим мы тоже думаем.

Но сначала надо разобраться, особенно понять эти пять минут первого периода, – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
logoАк Барс
logoСибирь
logoСергей Широков
logoКХЛ
logoАнвар Гатиятулин
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