Гатиятулин о поражении от «Сибири»: «Ак Барс» повел 2:0 в начале – видимо, подумали, что игра дается. Над большинством работаем, у нас два хороших вратаря»
«Ак Барс» уступил со счетом 3:6 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Прежде всего хочу поздравить Сергея Широкова с тысячным матчем в карьере. Это солидная цифра, он очень большой игрок.
Что касается нашей игры, то за эти два дня перерыва мы хотели вернуть эмоции команде, и поначалу показалось, что это получилось – мы много атаковали, забили два гола.
А последние пять минут первого периода я комментировать пока не готов. Надо пересмотреть матч, все проанилизировать.
– Перед камбэком «Сибири» у «Ак Барса» было два большинства подряд, команда их не реализовала. Это слабое место вашей команды?
– Мы повели 2:0 в начале матча, видимо, подумали, что игра дается. К сожалению, оказалось не так.
Над большинством мы работаем практически на каждой тренировке и через видео разбираем. Есть над чем работать.
Хотя есть и хорошие моменты, и в этой игре они были, и в прошлой. Но много и брака.
– Вы сказали, что не готовы подводить итоги концовке третьего периода. Но один итог вы подвели, заменив вратаря. Не считаете, что изначально ошиблись с выбором голкипера на матч? Амир Мифтахов в этом сезоне выступает надежнее.
– Мы верим в тандем, у нас два хороших вратаря. К любому результату мы приходим командой.
– Вам не кажется, что глубины состава сейчас не хватает? Вы играете одним составом, заменить некого.
– Возможно, над этим мы тоже думаем.
Но сначала надо разобраться, особенно понять эти пять минут первого периода, – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин
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