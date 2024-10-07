«Ак Барс» проиграл второй матч подряд – «Амуру» и «Сибири». Общий счет – 4:8
«Ак Барс» проиграл второй подряд матч в КХЛ.
Команда тренера Анвара Гатиятулина уступила «Сибири» (3:6) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
В прошлом матче казанский клуб проиграл «Амуру» (1:2).
Для команды под руководством Вадима Епанчинцева это вторая победа кряду. В предыдущем матче «Сибирь» переиграла «Автомобилист» (4:0).
«Сибирь» находится на третьей позиции в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 16 очков в 13 матчах.
«Ак Барс» занимает четвертую строчку в конференции, имея в активе 16 баллов в 12 играх.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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