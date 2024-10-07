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Защитник «Сибири» Мерфи лидирует в гонке бомбардиров КХЛ, набрав 16 очков в 13 матчах сезона

Тревор Мерфи возглавляет гонку лучших бомбардиров КХЛ.

Защитник «Сибири» сделал две результативные передачи в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (6:3).

В этой встрече канадский хоккеист провел на льду 19 минут и 9 секунд, а также нанес два броска по воротам.

В нынешнем сезоне Тревор Мерфи набрал 16 (3+13) очков в 13 матчах и единолично лидирует в гонке лучших бомбардиров чемпионата. У ближайших его председователей в активе по 14 баллов.

Статистику хоккеиста можно изучить здесь.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
logoАк Барс
logoСибирь
logoКХЛ
logoТревор Мерфи
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