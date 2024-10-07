Защитник «Сибири» Мерфи лидирует в гонке бомбардиров КХЛ, набрав 16 очков в 13 матчах сезона

Тревор Мерфи возглавляет гонку лучших бомбардиров КХЛ.

Защитник «Сибири » сделал две результативные передачи в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Ак Барса » (6:3).

В этой встрече канадский хоккеист провел на льду 19 минут и 9 секунд, а также нанес два броска по воротам.

В нынешнем сезоне Тревор Мерфи набрал 16 (3+13) очков в 13 матчах и единолично лидирует в гонке лучших бомбардиров чемпионата. У ближайших его председователей в активе по 14 баллов.

Статистику хоккеиста можно изучить здесь .