Ротенберг о 0:2 от «Локомотива»: «Можно процитировать Гретцки: если ты не бросаешь, ты не забьешь. Есть те, кто проходят адаптацию, ребята приехали из НХЛ»

Роман Ротенберг процитировал Уэйна Гретцки после поражения от «Локомотива»

СКА проиграл матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 0:2.

«Обоюдоострая игра. Отмечу соперника, организованная команда. В Ярославле всегда классные матчи, все на высшем уровне: лед, воздух, дышится хорошо.

Мы старались играть по нашему плану, но можно процитировать Уэйна Гретцки : если ты не бросаешь, ты не забьешь. У нас есть над чем работать. Есть те, кто проходят адаптацию, ребята приехали из НХЛ. Все должны выполнять задание на игру.

По характеру вопросов нет. На таких поражениях строится коллектив. Мы с Игорем Никитиным работали вместе, давно друг друга знаем, выигрывали Олимпиаду. Игры с «Локомотивом » будут украшением КХЛ», – сказал главный тренер СКА .