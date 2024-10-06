Рашевский о «Динамо»: «Мы по уши… Не буду говорить в чем. Матч с «Витязем» ничего не решает»

Дмитрий Рашевский поделился мнением после победы над «Витязем».

«Динамо» выиграло со счетом 3:0 в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

«На самом деле этот матч ничего не решает. Мы по уши… Не буду говорить в чем. Но мы будем выкарабкиваться и будем побеждать.

У нас так бывает, что мы выигрываем несколько матчей, а потом снова спад. Нам надо найти стабильность.

Конечно, невозможно всегда выигрывать. Но нам нужно обрести целостность. Пока мы только на пути к этому», – сказал нападающий «Динамо » Дмитрий Рашевский .