Рашевский о «Динамо»: «Мы по уши… Не буду говорить в чем. Матч с «Витязем» ничего не решает»
Дмитрий Рашевский поделился мнением после победы над «Витязем».
«Динамо» выиграло со счетом 3:0 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«На самом деле этот матч ничего не решает. Мы по уши… Не буду говорить в чем. Но мы будем выкарабкиваться и будем побеждать.
У нас так бывает, что мы выигрываем несколько матчей, а потом снова спад. Нам надо найти стабильность.
Конечно, невозможно всегда выигрывать. Но нам нужно обрести целостность. Пока мы только на пути к этому», – сказал нападающий «Динамо» Дмитрий Рашевский.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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