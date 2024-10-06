  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Давыдов о ЦСКА: «В 0:11 в 2 матчах трудно поверить. Для такого великого клуба это ЧП. Не буду вешать всех собак на Воробьева – команда формируется новая»
5

Давыдов о ЦСКА: «В 0:11 в 2 матчах трудно поверить. Для такого великого клуба это ЧП. Не буду вешать всех собак на Воробьева – команда формируется новая»

Виталий Давыдов высказался о двух поражениях ЦСКА подряд с общим счетом 0:11.

Армейцы уступили «Металлургу» (0:7) и «Трактору» (0:4) в домашних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Что с ЦСКА?

– Честно говоря, в 0:11 в двух матчах с «Магниткой» и «Трактором» трудно поверить. Для такого великого клуба, как ЦСКА, это ЧП.

Сейчас легче всего всех собак повесить на главного тренера Илью Воробьева. Не буду этого делать, ведь он недавно оказался в ЦСКА, да и команда там формируется новая. 

Воробьеву-младшему не позавидуешь, ЦСКА – очень тяжелый для дебюта клуб, избалованный результатами. Давление там очень высокое – в том числе со стороны болельщиков.

– Что посоветуете Воробьеву?

– У него сильнейший отец – Петр Ильич, наш, «динамовский», тренер, который прошел в хоккее через все – и многое выиграл. Думаю, Петя с его огромным опытом даст сыну самые правильные советы, – сказал трехкратный олимпийский чемпион. 

Опубликовал: Александр Балабанов
logoМеталлург Мг
logoЦСКА
logoТрактор
logoИлья Воробьев
logoПетр Воробьев
logoВиталий Давыдов
logoКХЛ
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Просветов про 0:11 в 2 матчах: «В НХЛ никто даже не моргает, когда проигрывает. В ЦСКА нужно делать так же – если в раздевалке начнется пожар, это ни к чему хорошему не приведет»
6вчера, 19:29
Воробьев после 0:4 от «Трактора»: «Веселая пара дней. ЦСКА нужно выбираться, пройти этот этап. Что нас не ломает, делает сильнее»
18вчера, 18:22
ЦСКА закрыл комментарии в телеграме и к пресс-конференции Воробьева во «ВКонтакте» после 0:4 от «Трактора»
32вчера, 17:53
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Бобровский занял 44-е место в рейтинге топ-100 лучших игроков НХЛ по версии The Score. Марнер – 32-й, Сваймен – 42-й, Бедард – 47-й
548 минут назад
КХЛ. «Динамо» Москва в гостях у «Витязя», «Сочи» примет «Динамо» Минск, «Нефтехимик» против «Амура»
1сегодня, 05:30
Овечкин завершил предсезонку НХЛ с 1+1 в 3 играх. Первый матч «Вашингтона» в регулярке пройдет через неделю
2сегодня, 05:15
Форвард «Вегаса» Дорофеев набрал 3+1 в выставочном матче с «Сан-Хосе». У него 6 очков в 4 играх на предсезонке НХЛ
1сегодня, 05:00
Форвард «Сан-Хосе» Гущин набрал 5 (0+5) очков в выставочном матче с «Вегасом». У него 9 баллов в 4 играх на предсезонке НХЛ
10сегодня, 04:50
Выставочные матчи НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Бостон», «Чикаго» забросил 6 шайб «Сент-Луису», «Сан-Хосе» вырвал победу у «Вегаса»
26сегодня, 04:40
Торторелла о Мичкове: «Я не собираюсь превращать Матвея в чекера. Мне нравится его энтузиазм, такой настрой передается всей команде»
3сегодня, 03:45
«Каролина» подписала Скайлера Бринд’Амора на год. Сын главного тренера клуба набрал 8 очков в 54 играх в АХЛ в прошлом сезоне
13сегодня, 03:15
С кем пойдете за Кубком Стэнли? Соберите команду звезд
вчера, 21:30Спецпроект
Ротенберг о замене Плешкова после 2-го гола «Северстали»: «Кто сказал, что рановато? Взбодрили СКА, дали шанс Серебрякову. Впереди много матчей, нужны все»
18вчера, 21:23
Ко всем новостям
Последние новости
Ибрагимов после 4:0 с ЦСКА: «В «Тракторе» все понимают, что нужно делать. Потихоньку наша система доходит до автоматизма»
28 минут назад
Просветов о ЦСКА после 0:4 от «Трактора»: «Мы сыграли намного лучше, чем с «Металлургом». Фукале хорошо действовал, где-то нам не повезло»
58 минут назад
Давыдов о «Динамо»: «Игра команды вселяет оптимизм, но она разбивается о наши вратарские проблемы. В Миску надо верить, но пока получаем «гнилушки» едва ли не в каждом матче»
1сегодня, 04:35
Вратарь «Сент-Луиса» Жеренко пропустил 6 шайб от «Чикаго» за 2 периода в выставочном матче
1сегодня, 04:25
Эрик Карлссон готов сыграть за «Питтсбург» в 1-м матче сезона НХЛ, несмотря на пропуск лагеря. Он тренировался с командой в субботу
2сегодня, 03:55
«Колорадо» забрал Людвига с драфта отказов «Питтсбурга». У защитника 5 очков, «минус 12» и 47 минут штрафа в 33 играх в прошлом сезоне
1сегодня, 03:30
Депутат Свищев: «Овечкин очень нужен в России, ждем, когда в Москве откроется его академия. Саша принесет огромную пользу нашему и мировому хоккею»
7вчера, 22:05
Федор Канарейкин: «Металлург» выдал плачевный старт, но провального сезона не будет – чемпионы часто сложно вкатываются»
1вчера, 21:54
Силантьев о 5:2 со «Спартаком»: «Разин сказал, что никакой феерии не надо. «Металлург» настраивался только на победу, было важно поздравить тренера»
1вчера, 21:40
Жамнов о 2:5 с «Металлургом»: «Исход матча зависел от «Спартака», не было бросков и остроты, мы много возили шайбу по периметру. Сезон длинный, впереди долгий путь»
2вчера, 21:12