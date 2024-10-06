Давыдов о ЦСКА: «В 0:11 в 2 матчах трудно поверить. Для такого великого клуба это ЧП. Не буду вешать всех собак на Воробьева – команда формируется новая»
Армейцы уступили «Металлургу» (0:7) и «Трактору» (0:4) в домашних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Что с ЦСКА?
– Честно говоря, в 0:11 в двух матчах с «Магниткой» и «Трактором» трудно поверить. Для такого великого клуба, как ЦСКА, это ЧП.
Сейчас легче всего всех собак повесить на главного тренера Илью Воробьева. Не буду этого делать, ведь он недавно оказался в ЦСКА, да и команда там формируется новая.
Воробьеву-младшему не позавидуешь, ЦСКА – очень тяжелый для дебюта клуб, избалованный результатами. Давление там очень высокое – в том числе со стороны болельщиков.
– Что посоветуете Воробьеву?
– У него сильнейший отец – Петр Ильич, наш, «динамовский», тренер, который прошел в хоккее через все – и многое выиграл. Думаю, Петя с его огромным опытом даст сыну самые правильные советы, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.
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