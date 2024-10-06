Давыдов о ЦСКА: «В 0:11 в 2 матчах трудно поверить. Для такого великого клуба это ЧП. Не буду вешать всех собак на Воробьева – команда формируется новая»

Виталий Давыдов высказался о двух поражениях ЦСКА подряд с общим счетом 0:11.

Армейцы уступили «Металлургу » (0:7) и «Трактору » (0:4) в домашних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Что с ЦСКА?

– Честно говоря, в 0:11 в двух матчах с «Магниткой» и «Трактором» трудно поверить. Для такого великого клуба, как ЦСКА, это ЧП.

Сейчас легче всего всех собак повесить на главного тренера Илью Воробьева. Не буду этого делать, ведь он недавно оказался в ЦСКА, да и команда там формируется новая.

Воробьеву-младшему не позавидуешь, ЦСКА – очень тяжелый для дебюта клуб, избалованный результатами. Давление там очень высокое – в том числе со стороны болельщиков.

– Что посоветуете Воробьеву?

– У него сильнейший отец – Петр Ильич, наш, «динамовский», тренер, который прошел в хоккее через все – и многое выиграл. Думаю, Петя с его огромным опытом даст сыну самые правильные советы, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.