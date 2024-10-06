Эрик Карлссон готов сыграть за «Питтсбург» в 1-м матче сезона НХЛ, несмотря на пропуск лагеря. Он тренировался с командой в субботу

Эрик Карлссон готов сыграть за «Питтсбург» в 1-м матче сезона НХЛ.

«Пингвинс» примут «Рейнджерс» в первом матче регулярного чемпионата 9 октября (по московскому времени игра начнется 10 октября в 02:30).

34-летний защитник полностью пропустил тренировочный лагерь и предсезонные матчи из-за травмы.

В субботу швед принял полноценное участие в тренировке команды, где в том числе отрабатывал игру в большинстве.

Карлссон стал игроком «Питтсбурга » летом 2023 года в результате обмена из «Сан-Хосе».

В первом сезоне за «пингвинов» он провел все 82 игры в регулярке и набрал 56 (11+45) очков при полезности «+4» и среднем времени на льду 24:16.