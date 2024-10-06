  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Эрик Карлссон готов сыграть за «Питтсбург» в 1-м матче сезона НХЛ, несмотря на пропуск лагеря. Он тренировался с командой в субботу
0

Эрик Карлссон готов сыграть за «Питтсбург» в 1-м матче сезона НХЛ, несмотря на пропуск лагеря. Он тренировался с командой в субботу

Эрик Карлссон готов сыграть за «Питтсбург» в 1-м матче сезона НХЛ.

«Пингвинс» примут «Рейнджерс» в первом матче регулярного чемпионата 9 октября (по московскому времени игра начнется 10 октября в 02:30). 

34-летний защитник полностью пропустил тренировочный лагерь и предсезонные матчи из-за травмы. 

В субботу швед принял полноценное участие в тренировке команды, где в том числе отрабатывал игру в большинстве. 

Карлссон стал игроком «Питтсбурга» летом 2023 года в результате обмена из «Сан-Хосе».

В первом сезоне за «пингвинов» он провел все 82 игры в регулярке и набрал 56 (11+45) очков при полезности «+4» и среднем времени на льду 24:16. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Роба Росси
травмы
logoПиттсбург
logoНХЛ
logoЭрик Карлссон
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Форвард «Вегаса» Дорофеев набрал 3+1 в выставочном матче с «Сан-Хосе». У него 6 очков в 4 играх на предсезонке НХЛ
11 минут назадВидео
Форвард «Сан-Хосе» Гущин набрал 5 (0+5) очков в выставочном матче с «Вегасом». У него 9 баллов в 4 играх на предсезонке НХЛ
121 минуту назад
Выставочные матчи НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Бостон», «Чикаго» забросил 6 шайб «Сент-Луису», «Сан-Хосе» вырвал победу у «Вегаса»
2331 минуту назад
Торторелла о Мичкове: «Я не собираюсь превращать Матвея в чекера. Мне нравится его энтузиазм, такой настрой передается всей команде»
2сегодня, 03:45
«Каролина» подписала Скайлера Бринд’Амора на год. Сын главного тренера клуба набрал 8 очков в 54 играх в АХЛ в прошлом сезоне
8сегодня, 03:15
С кем пойдете за Кубком Стэнли? Соберите команду звезд
вчера, 21:30Спецпроект
Ротенберг о замене Плешкова после 2-го гола «Северстали»: «Кто сказал, что рановато? Взбодрили СКА, дали шанс Серебрякову. Впереди много матчей, нужны все»
16вчера, 21:23
«Коламбус» подписал Лабанка на год и 775 тысяч долларов. Форвард набрал 6+1 в 4 играх за «Нью-Джерси» на предсезонке
1вчера, 21:13
Михайлис оформил 2 дубля подряд – против ЦСКА и «Спартака». У форварда «Металлурга» 9 очков в 12 играх КХЛ
5вчера, 20:17
Роман Ротенберг: «Хоккей СКА точно будет привлекать зрителей. Люди стоя аплодируют, как в театре, как в филармонии, когда оркестр играет»
65вчера, 20:03
Ко всем новостям
Последние новости
Давыдов о «Динамо»: «Игра команды вселяет оптимизм, но она разбивается о наши вратарские проблемы. В Миску надо верить, но пока получаем «гнилушки» едва ли не в каждом матче»
36 минут назад
Вратарь «Сент-Луиса» Жеренко пропустил 6 шайб от «Чикаго» за 2 периода в выставочном матче
46 минут назад
«Колорадо» забрал Людвига с драфта отказов «Питтсбурга». У защитника 5 очков, «минус 12» и 47 минут штрафа в 33 играх в прошлом сезоне
сегодня, 03:30
Депутат Свищев: «Овечкин очень нужен в России, ждем, когда в Москве откроется его академия. Саша принесет огромную пользу нашему и мировому хоккею»
6вчера, 22:05
Федор Канарейкин: «Металлург» выдал плачевный старт, но провального сезона не будет – чемпионы часто сложно вкатываются»
вчера, 21:54
Силантьев о 5:2 со «Спартаком»: «Разин сказал, что никакой феерии не надо. «Металлург» настраивался только на победу, было важно поздравить тренера»
1вчера, 21:40
Жамнов о 2:5 с «Металлургом»: «Исход матча зависел от «Спартака», не было бросков и остроты, мы много возили шайбу по периметру. Сезон длинный, впереди долгий путь»
вчера, 21:12
Петерка получил сотрясение мозга после столкновения с защитником «Нью-Джерси» Диллоном. У Обе-Кюбеля и Бенсона травмы нижней части тела
1вчера, 20:59
Козырев после 4:3 со СКА: «Командная победа «Северстали», ребята самоотверженно сыграли. Мы ведем борьбу за попадание в плей-офф, не разграничиваем соперников»
вчера, 19:45
Просветов про 0:11 в 2 матчах: «В НХЛ никто даже не моргает, когда проигрывает. В ЦСКА нужно делать так же – если в раздевалке начнется пожар, это ни к чему хорошему не приведет»
5вчера, 19:29