Эрик Карлссон готов сыграть за «Питтсбург» в 1-м матче сезона НХЛ, несмотря на пропуск лагеря. Он тренировался с командой в субботу
Эрик Карлссон готов сыграть за «Питтсбург» в 1-м матче сезона НХЛ.
«Пингвинс» примут «Рейнджерс» в первом матче регулярного чемпионата 9 октября (по московскому времени игра начнется 10 октября в 02:30).
34-летний защитник полностью пропустил тренировочный лагерь и предсезонные матчи из-за травмы.
В субботу швед принял полноценное участие в тренировке команды, где в том числе отрабатывал игру в большинстве.
Карлссон стал игроком «Питтсбурга» летом 2023 года в результате обмена из «Сан-Хосе».
В первом сезоне за «пингвинов» он провел все 82 игры в регулярке и набрал 56 (11+45) очков при полезности «+4» и среднем времени на льду 24:16.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Роба Росси
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