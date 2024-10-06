«Колорадо» забрал Людвига с драфта отказов «Питтсбурга». У защитника 5 очков, «минус 12» и 47 минут штрафа в 33 играх в прошлом сезоне
«Колорадо» забрал защитника Джона Людвига с драфта отказов «Питтсбурга».
24-летний защитник дебютировал в НХЛ в прошлом сезоне.
Он провел за «Пингвинс» 33 матча в регулярном чемпионате и набрал 5 (3+2) очков при полезности «минус 12», 47 минутах штрафа и среднем времени на льду 11:48.
В сезоне-2024/25 у Людвига действует двусторонний контракт с зарплатой 775 тысяч долларов на уровне НХЛ и 250 тысяч – в АХЛ.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Колорадо»
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