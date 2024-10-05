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Альберт Яруллин: «Гарипов внес огромный вклад в развитие «Ак Барса», поколение вратарей росло на нем»

Альберт Яруллин поделился мнением о вратаре Эмиле Гарипове.

– Эмиль Гарипов через соцсети намекнул на завершение карьеры. Как ты это воспринял?

– Там же была всего лишь картинка. Эмиль – мой близкий человек, мой брат. Я поддержу любое его решение. Как он решит, так и будет.

Для него и его семьи двери моего дома всегда открыты. Я его люблю как брата по вере. Все мы рано или поздно завершим карьеру. Конечно, он посвятил хоккею жизнь, из него не вылезал. По сути, очень тяжело развиваться в других сферах. Конечно, это тяжелый момент.

Эмиль внес огромный вклад в развитие «Ак Барса», подрастающее поколение вратарей росло на нем. Может, ребята вставали в ворота, смотря на него. Конечно, с него надо брать пример.

Кто-то говорит, что он эмоциональный, но я знаю, как он грызет себя за неудачные игры, он никогда не винит никого. Он очень не любит проигрывать, не любит безразличие, – сказал защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
logoАк Барс
logoКХЛ
logoЭмиль Гарипов
logoАльберт Яруллин
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