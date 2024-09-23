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33-летний Гарипов завершил карьеру. Вратарь выигрывал Кубок Гагарина-2018 в «Ак Барсе»

Эмиль Гарипов завершил карьеру.

Последним клубом 33-летнего голкипера был нижнекамский «Нефтехимик», за который он провел 8 матчей в сезоне-2023/24.

За карьеру в Фонбет Чемпионате КХЛ Гарипов сыграл в 315 матчах, в которых одержал 169 побед, отражая 92,9% бросков в среднем за игру при коэффициенте надежности 2,02.

В 2018 году он становился обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса». После этого он играл за московское «Динамо», «Авангард», «Трактор» и «Нефтехимик».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Татар-Информ»
logoАк Барс
logoАвангард
logoНефтехимик
logoТрактор
logoКХЛ
logoКубок Гагарина
logoЭмиль Гарипов
logoДинамо Москва
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