Руа о Цыплакове: «Ему нужно поработать над игрой без шайбы. Если он будет способен обороняться против ведущих звеньев и защитников, все будет в порядке. Мы поможем ему»

Патрик Руа высказался об игре форварда «Айлендерс» Максима Цыплакова.

«Это именно то, что нам нужно. Нам нравится его терпение при обращении с шайбой.

Но ему нужно поработать над игрой без шайбы, над пониманием того, где находятся защитники в нашей зоне обороны. Если он будет способен обороняться против ведущих звеньев и лучших защитников, то все будет в порядке.

Мы поможем ему в этом. Он не один. Как тренерский штаб мы несем ответственность за то, чтобы он понимал, чего мы хотим, а также то, что нужно Броку [Нелсону] и Кайлу [Палмиери]», – сказал главный тренер «Айлендерс » Патрик Руа .