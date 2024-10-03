Руа о Цыплакове: «Ему нужно поработать над игрой без шайбы. Если он будет способен обороняться против ведущих звеньев и защитников, все будет в порядке. Мы поможем ему»
Патрик Руа высказался об игре форварда «Айлендерс» Максима Цыплакова.
«Это именно то, что нам нужно. Нам нравится его терпение при обращении с шайбой.
Но ему нужно поработать над игрой без шайбы, над пониманием того, где находятся защитники в нашей зоне обороны. Если он будет способен обороняться против ведущих звеньев и лучших защитников, то все будет в порядке.
Мы поможем ему в этом. Он не один. Как тренерский штаб мы несем ответственность за то, чтобы он понимал, чего мы хотим, а также то, что нужно Броку [Нелсону] и Кайлу [Палмиери]», – сказал главный тренер «Айлендерс» Патрик Руа.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Hockey News
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