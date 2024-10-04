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Квартальнов об удалениях Шипачева в матче со СКА: «Он подвел команду, когда нам нужно было переламывать. В запас? Все может быть»

Дмитрий Квартальнов сказал, что Вадим Шипачев подвел минское «Динамо».

Клуб из Беларуси уступил СКА (0:3) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

37-летний форвард остался без очков и получил 6 минут штрафа, из них 4 – за игру высоко поднятой клюшкой в начале третьего периода. В 10 играх в сезоне у него 2 (0+2) балла. 

– На первой же минуте пропустили первый гол. Знаете, как холодный душ. Я считаю, что хорошим получился второй период. Мы сыграли очень неплохо, да и в третьем имели много моментов. Но с этим соперником надо забивать.

Как вот нам забили после второго же броска - пум, и шайба в воротах. Вот такого гвоздя нам не хватило. Реализация подвела. Здорово сыграли в меньшинстве. Единственное, что не нужно было набирать так много удалений с этой командой. Ну и блеклое большинство.

– Показалось, что Вадим Шипачев понижен до третьего звена.

– Мы поставили его с молодыми ребятами, чтобы было больше энергии.

– Как прокомментируете шесть минут штрафа у Вадима?

– А как тут комментировать? Надо клюшку контролировать. Согласен здесь, он подвел команду. Тем более когда нам нужно было играть, переламывая ход матча. Потом тоже были моменты, мы в большинстве играли. Там надо было забивать, пусть даже их вратарь и играл здорово.

– Есть ли вариант, что Шипачев окажется в запасе в следующих матчах?

– Все может быть. Я согласен, нам надо поискать выход из положения. Большинство не работает, энергия нужна, которой пока нет. Подумаем, посмотрим, – сказал главный тренер минского «Динамо». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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