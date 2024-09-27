Нюландер получил травму в матче с «Монреалем» – его клюшкой сзади подтолкнул партнер по команде Робертсон

Вильям Нюландер получил травму в матче против «Монреаля».

Нападающий «Торонто» не смог завершить выставочную игру против «Канадиенс» в рамках подготовки к сезону НХЛ.

Шведский хоккеист получил повреждение после того, как его партнер по команде Ник Робертсон подтолкнул его клюшкой сзади, пытаясь придать тому больше скорости.

Главный тренер «Мэйпл Лифс» Крэйг Беруби сообщил, что с Нюландером все нормально.