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Вратарь «Детройта» Кэмпбелл попал в программу помощи игрокам НХЛ. Срок пока неизвестен

НХЛ объявила, что Джек Кэмпбелл из «Детройта» попал в программу помощи игрокам.

Ранее «Эдмонтон» выставил 32-летнего голкипера на драфт отказов. В июле «Детройт» подписал с ним контракт. 

Ассоциация игроков НХЛ и руководство лиги объявили сегодня, что Джек Кэмпбелл будет недоступен для своего клуба в течение неопределенного периода времени, пока он будет получать помощь по программе помощи игрокам. 

Согласно условиям совместной программы, он вернется в клуб, когда администраторы программы разрешат ему выходить на лед.

32-летний Кэмпбелл в минувшем сезоне провел 5 матчей за «Эдмонтон». Его контракт с кэпхитом в 5 миллионов долларов был выкуплен канадским клубом за 3 года до истечения срока.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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