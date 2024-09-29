Выставочный матч «Детройта» и «Питтсбурга» отложили на 2 дня. «Пингвинс» не сумели вовремя прибыть на игру из-за проблем с самолетом
Выставочный матч «Детройта» и «Питтсбурга» был перенесен.
Игра должна была состояться в субботу на Little Caesars Arena в Детройте.
«Пингвинс» не сумели вовремя прибыть в Детройт в связи с техническими проблемами с самолетом. Их не удалось устранить в срок.
Клуб принес извинения за данную ситуацию. Матч в итоге состоится в понедельник, 30 сентября.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Питтсбурга»
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