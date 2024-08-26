Скотти Боумэн о Мнацаканове: «Сергей был отличным массажистом, все игроки «Детройта» любили его. На его лице всегда была улыбка»
Скотти Боумэн поделился воспоминаниями о Сергее Мнацаканове.
23 августа стало известно, что экс-массажист «Детройта» скончался в США.
«Знаю, что Сергей Мнацаканов умер во Флориде. Очень печально. Я очень тепло относился к Сергею и отношусь к его прекрасной семье, у которой [после автокатастрофы 1997 года] была сложная жизнь. Они мои добрые друзья.
У него осталось двое сыновей – один по-прежнему живет в Детройте, другой, насколько знаю, обучает детей хоккею во Флориде.
Сергей был отличным массажистом, все игроки любили его, а на его лице всегда была улыбка. В «Ред Уингс» он был счастливым человеком.
Они с Владди Константиновым сидели на одной стороне того лимузина, Слава Фетисов – на другой. О боже... Игорь Ларионов также собирался поехать с ними играть в гольф, и в этом случае мог оказаться в том же лимузине», – сказал бывший главный тренер «Детройта» Скотти Боумэн.