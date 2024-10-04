Генменеджер «Югры»: «Быстрого возвращения в КХЛ ждать не стоит. Нам не хватает финансов, все остальное есть»

Сергей Гусев высказался о возможном возвращении «Югры» в Фонбет Чемпионат КХЛ.

– Я думаю, что это реально, но быстрого возвращения ждать не стоит. Все будет зависеть от правительства и нового губернатора.

Скоро директор клуба будет встречаться с главой и вести переговоры на этот счет.

– Чего не хватает «Югре», чтобы достичь уровня КХЛ?

– Нам не хватает только финансов, все остальное есть, – сказал генеральный менеджер «Югры» Сергей Гусев .