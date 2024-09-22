  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Веряев о переходе в ВХЛ: «Ситуация в «Торпедо» стала не совсем понятной. «Югра» – клуб уровня КХЛ по условиям. Форма, питание, чартеры, баня – все на высшем уровне»
1

Веряев о переходе в ВХЛ: «Ситуация в «Торпедо» стала не совсем понятной. «Югра» – клуб уровня КХЛ по условиям. Форма, питание, чартеры, баня – все на высшем уровне»

Данил Веряев рассказал о своем переходе из «Торпедо» в «Югру».

–  Восемь сезонов вы провели в КХЛ, в «Торпедо» – 342 матча в «регулярке» плюс 31 в розыгрыше Кубка Гагарина, 60 очков. Почему поменяли КХЛ на ВХЛ?

– Ситуация в родном клубе стала развиваться в не совсем понятном направлении. Мало играл, в лучшем случае в третьем-четвертом звеньях.

Позвонил агенту, посоветовались, расторгли контракт. На связь сразу вышел генеральный менеджер «Югры» Сергей Владимирович Гусев, поступило предложение провести этот сезон в Ханты-Мансийске. С удовольствием его принял.

– Ваши первые впечатления от «Югры»?

– Уже убедился, что по условиям это клуб уровня КХЛ. Форма, спортивное питание, тренировки, чартеры, в конце концов баня – все на высшем уровне. По-моему не во всех клубах КХЛ игрокам созданы такие условия, как в «Югре».

– Кого-то в «Югре» знали?

– Многих ребят. Например, в юниорских сборных играли вместе с Анатолием Елизаровым, а с Ильей Авраменко жили в одном номере.

Думаю, моя адаптация в «Югре» не затянется. В первом матче с «Ижсталью» вошел в строй, ребята помогли, – сказал нападающий клуба из Ханты-Мансийска. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
logoТорпедо
logoСергей Гусев
logoКХЛ
logoЮгра
logoВХЛ
logoДанил Веряев
Анатолий Елизаров
Илья Авраменко
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Веряев перешел в «Югру». Форвард отыграл 8 сезонов в КХЛ за «Торпедо»
вчера, 03:46
«Торпедо» расторгло контракт с Веряевым. С 26-летним воспитанником клуба продлили договор в июле
1016 сентября, 12:24
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ларионов о Кагарлицком в запасе «Торпедо»: «Мы не можем человека в 35 лет ждать только на большинство. Игра 5 на 5 – большой объем работы, пытаемся его подготовить»
1 минуту назад
КХЛ. «Адмирал» примет ЦСКА, «Динамо» в гостях у «Амура», «Лада» против «Автомобилиста», «Ак Барс» сыграет с «Сочи»
21 минуту назад
Ротенберг о КХЛ: «Мы боремся за зрителя и с Comedy Club, и с Большим театром. В искусстве все интересно. Все можно взять на вооружение»
22сегодня, 03:35
Выставочные матчи НХЛ. «Питтсбург» пропустил 7 шайб от «Баффало», «Даллас» одолел «Сент-Луис», «Виннипег» проиграл «Миннесоте»
5сегодня, 02:47
Якушев о студенческом хоккее: «Путин поручил пропагандировать здоровый образ жизни, лига этим требованиям отвечает. В России спорту уделяется большое внимание»
9вчера, 22:06
Ротенберг о Кузнецове: «Его смена сразу выкладывается в интернет – он смотрит, разбирает. Евгений может играть лучше, адаптация после НХЛ вносит коррективы»
9вчера, 20:59
Роман Ротенберг: «В РПЛ контратаки – оружие многих. Знаете, что такое «панцирь»? Когда внизу 5 человек. «Торпедо» играет в эту систему. Но «панцирем» не добиться рейтинга Comedy Club»
100вчера, 20:01
Тодд о Радулове: «Я вырос на его игре в НХЛ. Отличный хоккеист, было здорово сыграть против него»
3вчера, 20:01
Ротенберг о подготовке: «На льду есть единоборства на земле – это дзюдо. СКА использует его лучшие и сильные стороны. Тренируем стыки на борту»
6вчера, 18:29
Ларионов о 4-м поражении «Торпедо» подряд: «Остался один шаг, чтобы преодолеть эту полосу. Игра со СКА была неплохая, вопрос только к реализации и мастерству исполнителей»
14вчера, 18:14
Ко всем новостям
Последние новости
Юров о восстановлении после травмы: «Рад, что восстановление закончено, готов играть в полную силу. Надоело тренироваться»
11 минут назад
Петерка и Пулюярви сделали хет-трики в выставочном матче «Баффало» – «Питтсбург»
сегодня, 03:22
«Ванкувер» подписал вратаря Ланкинена на год и 875 тысяч долларов
сегодня, 03:10
Демко о восстановлении от травмы: «Точный срок дать не могу. Сейчас вижу свет в конце тоннеля – скоро вернусь на лед, уверен»
вчера, 21:46
Елесин о Радулове: «Рубаха-парень, на волне со всеми. Профессионал – с таким человеком у молодых нет шансов не работать»
вчера, 21:30
Панин о Ковальчуке: «Если в «Салавате» захочет поиграть, все в клубе будут рады. Илья сам разберется, где окажется»
5вчера, 21:12
Нэйтан Тодд: «КХЛ – конкурентная лига, поэтому я пришел сюда. Уфа великолепна, отличный город»
вчера, 20:47
Квартальнов о 3:1 с «Северсталью»: «У «Динамо» непростой календарь с паузами, тяжело подходить к играм в тонусе. Шансов у нас было больше, поработаем над реализацией»
вчера, 20:35
Панин о победе над «Локомотивом»: «Звонили Кузьмину из раздевалки, он поздравил «Салават». Мы сказали: «Глебас, держись!» У него скоро операция»
1вчера, 20:16
Якушев о Мичкове: «Не помешало бы еще несколько лет сыграть в КХЛ, побиться, набраться опыта. Его истинный потенциал увидим по итогам сезона в «Филадельфии»
2вчера, 19:25