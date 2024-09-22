Веряев о переходе в ВХЛ: «Ситуация в «Торпедо» стала не совсем понятной. «Югра» – клуб уровня КХЛ по условиям. Форма, питание, чартеры, баня – все на высшем уровне»

Данил Веряев рассказал о своем переходе из «Торпедо» в «Югру».

– Восемь сезонов вы провели в КХЛ, в «Торпедо» – 342 матча в «регулярке» плюс 31 в розыгрыше Кубка Гагарина, 60 очков. Почему поменяли КХЛ на ВХЛ?

– Ситуация в родном клубе стала развиваться в не совсем понятном направлении. Мало играл, в лучшем случае в третьем-четвертом звеньях.

Позвонил агенту, посоветовались, расторгли контракт. На связь сразу вышел генеральный менеджер «Югры» Сергей Владимирович Гусев, поступило предложение провести этот сезон в Ханты-Мансийске. С удовольствием его принял.

– Ваши первые впечатления от «Югры»?

– Уже убедился, что по условиям это клуб уровня КХЛ. Форма, спортивное питание, тренировки, чартеры, в конце концов баня – все на высшем уровне. По-моему не во всех клубах КХЛ игрокам созданы такие условия, как в «Югре».

– Кого-то в «Югре» знали?

– Многих ребят. Например, в юниорских сборных играли вместе с Анатолием Елизаровым , а с Ильей Авраменко жили в одном номере.

Думаю, моя адаптация в «Югре» не затянется. В первом матче с «Ижсталью» вошел в строй, ребята помогли, – сказал нападающий клуба из Ханты-Мансийска.