Веряев о переходе в ВХЛ: «Ситуация в «Торпедо» стала не совсем понятной. «Югра» – клуб уровня КХЛ по условиям. Форма, питание, чартеры, баня – все на высшем уровне»
– Восемь сезонов вы провели в КХЛ, в «Торпедо» – 342 матча в «регулярке» плюс 31 в розыгрыше Кубка Гагарина, 60 очков. Почему поменяли КХЛ на ВХЛ?
– Ситуация в родном клубе стала развиваться в не совсем понятном направлении. Мало играл, в лучшем случае в третьем-четвертом звеньях.
Позвонил агенту, посоветовались, расторгли контракт. На связь сразу вышел генеральный менеджер «Югры» Сергей Владимирович Гусев, поступило предложение провести этот сезон в Ханты-Мансийске. С удовольствием его принял.
– Ваши первые впечатления от «Югры»?
– Уже убедился, что по условиям это клуб уровня КХЛ. Форма, спортивное питание, тренировки, чартеры, в конце концов баня – все на высшем уровне. По-моему не во всех клубах КХЛ игрокам созданы такие условия, как в «Югре».
– Кого-то в «Югре» знали?
– Многих ребят. Например, в юниорских сборных играли вместе с Анатолием Елизаровым, а с Ильей Авраменко жили в одном номере.
Думаю, моя адаптация в «Югре» не затянется. В первом матче с «Ижсталью» вошел в строй, ребята помогли, – сказал нападающий клуба из Ханты-Мансийска.
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