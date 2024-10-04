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  • «Из претендентов вижу «Рейнджерс», «Вегас» и «Эдмонтон». Чем хорош хоккей в НХЛ, там все непредсказуемо». Скаут «Лос-Анджелеса» Хмылев о сезоне
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«Из претендентов вижу «Рейнджерс», «Вегас» и «Эдмонтон». Чем хорош хоккей в НХЛ, там все непредсказуемо». Скаут «Лос-Анджелеса» Хмылев о сезоне

Юрий Хмылев высказался относительно фаворитов на выигрыш Кубка Стэнли.

«Чем хорош хоккей в НХЛ, там все непредсказуемо.

Низшая команда может обыграть будущего победителя Кубка Стэнли. Очень ровные команды. Есть те, кто получше, но все же любая команда может обыграть любую.

«Флорида» потеряла ряд игроков, поэтому боюсь, что вряд ли она повторит успех.

Из претендентов на титул я вижу «Рейнджерс», «Вегас», «Эдмонтон», за который выступает лучший игрок в мире Коннор Макдэвид», – сказал скаут «Лос-Анджелеса», олимпийский чемпион Юрий Хмылев.

Русские в НХЛ-2024/25: чего ждать от Панарина, Кучерова и Бобровского

Опубликовал: Никита Надёжин
logoРейнджерс
logoФлорида
logoЭдмонтон
logoЛос-Анджелес
logoНХЛ
logoВегас
Юрий Хмылев
ТАСС
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