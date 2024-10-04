3

«Адмирал» подтвердил переход Сошникова. Контракт – до конца сезона

Никита Сошников перешел в «Адмирал».

Дальневосточный клуб официально объявил о подписании соглашения с 30-летним форвардом.

Договор рассчитан до завершения этого сезона.

В минувшем сезоне форвард Никита Сошников набрал 27 (10+17) очков в 67 матчах регулярного чемпионата за «Трактор».

На его счету также 3 (1+2) очка в 11 играх плей-офф.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Адмирала»
logoТрактор
переходы
logoКХЛ
logoАдмирал
logoНикита Сошников
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Третьяк о сотрудничестве с Сербией: «Россия – великая хоккейная держава. Хотелось, чтобы мы сыграли друг с другом на ЧМ»
1039 минут назад
Назаров о поражении ЦСКА 0:7: «Случается, что грандов лихорадит, но со временем все наладится. Россия продолжает развиваться, это самое безопасное место на планете»
16сегодня, 07:55
НХЛ стартует! «Баффало» и «Нью-Джерси» откроют сезон в Праге
24сегодня, 07:40
Ротенберг о качестве льда на «Минск-Арене»: «5 минут периода оно идеальное, потом – есть что улучшить. Это влияет на уровень хоккея. Когда шайба скачет, это уже немного другой вид спорта»
6сегодня, 07:40
Ларионов о 20-м сезоне Овечкина в НХЛ: «Игра становится быстрее, поэтому желаю ему, чтобы он был здоров и быстр»
4сегодня, 07:25
ФХР будет сотрудничать с Сербской хоккейной ассоциацией и ХК «Црвена Звезда»: «Очень рады, что братьям-сербам интересен победный опыт отечественного хоккея»
3сегодня, 07:15
КХЛ. «Ак Барс» примет «Амур»
6сегодня, 07:01
Экс-вратарь «Химика» Червяков о договорных матчах в СССР: «Все этим баловались, даже ЦСКА! Про одну их игру точно знаю – с киевским «Соколом», которому дали загранпоездку»
6сегодня, 06:45
Ротенберг о матче сборных России и легионеров из Северной Америки: «Идея замечательная, можно рассмотреть 3 на 3. Если сделать шоу, все будут счастливы»
14сегодня, 05:58
Квартальнов об удалениях Шипачева в матче со СКА: «Он подвел команду, когда нам нужно было переламывать. В запас? Все может быть»
18сегодня, 05:45
Ко всем новостям
Последние новости
«Из претендентов вижу «Рейнджерс», «Вегас» и «Эдмонтон». Чем хорош хоккей в НХЛ, там все непредсказуемо». Скаут «Лос-Анджелеса» Хмылев о сезоне
12 минут назад
Разин о Скотте Уилсоне: «Менять его «Металлург» пока не собирается. Было предложение, но сейчас у него микротравма. Раскочегарится, надеемся»
2сегодня, 06:55
Яковлев о 7:0 с ЦСКА: «Сегодня «Металлург» прорвало, многое получилось. Здорово, что много забили, эта уверенность нам пригодится»
сегодня, 06:30
Плющев о Звягине и неудачах «Авангарда»: «Надо обращаться к тем, кто рекомендовал тренера вратарей на пост главного. Совсем неудивительно, что клуб так начал сезон»
3сегодня, 05:30
Якубов о «Металлурге»: «После 7:0 с ЦСКА уже трудно говорить о каких-то синдромах. Этот матч дал команде кислорода, определенная веха в сезоне»
1сегодня, 04:58
«Чикаго» отправил Корчински и Назара в АХЛ. Клуб считает, что игра за «Рокфорд» поможет прогрессу 7-го и 13-го номеров драфта НХЛ-2022
1сегодня, 04:35
Дадонов забил за «Даллас» на предсезонке НХЛ – «Сент-Луису»
1сегодня, 04:20Видео
Каменев о 0:7 от «Металлурга»: «Удаления сломали игру ЦСКА. Драться нужно было раньше. Перед выходом на 3-й период с Джонсоном договорились – уважаю его за это»
8сегодня, 03:50
Бенуа Гру: «КХЛ – хорошая лига, наслаждаюсь каждым днем здесь. Отметил, что пробки в Москве – это следующий уровень по сравнению с Нью-Йорком»
13вчера, 22:01
Ротенберг о Демидове: «В СКА он развивается, тренируется с великими мастерами – многие провели сотни матчей в НХЛ, выигрывали Кубок Стэнли, Олимпиаду. Ивану есть чему поучиться»
11вчера, 21:51