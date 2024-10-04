«Адмирал» подтвердил переход Сошникова. Контракт – до конца сезона
Никита Сошников перешел в «Адмирал».
Дальневосточный клуб официально объявил о подписании соглашения с 30-летним форвардом.
Договор рассчитан до завершения этого сезона.
В минувшем сезоне форвард Никита Сошников набрал 27 (10+17) очков в 67 матчах регулярного чемпионата за «Трактор».
На его счету также 3 (1+2) очка в 11 играх плей-офф.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Адмирала»
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