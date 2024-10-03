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  • Кравец о 2:7 с «Витязем»: «В КХЛ все команды сильные, для «Куньлуня» хороший урок. Обыграв 2 сильных соперников, не нужно надеяться, что кто-то просто отдаст очки»
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Кравец о 2:7 с «Витязем»: «В КХЛ все команды сильные, для «Куньлуня» хороший урок. Обыграв 2 сильных соперников, не нужно надеяться, что кто-то просто отдаст очки»

Михаил Кравец подвел итоги игры «Куньлуня» с «Витязем» (2:7).

Ранее китайский клуб обыграл СКА (5:4) и «Салават» (5:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ. 

«К сожалению, игра у нас совсем не получилась. И думаю, что все-таки основная проблема в том, что нужно понимать, что в КХЛ все команды сильные. Хотя и настраивались, понимали. То есть обыграв две сильные команды, нужно готовиться и к следующей игре.

Не надеяться на то, что получится просто так. Что кто-то тебе отдаст очки, а тем более «Витязь» – прямой конкурент. Поэтому очень плохое начало, неготовность.

Но здесь, конечно, и нам нужно внимательно относиться к этой подготовке, хотя состав оставался тот, который очень прилично отыграл обе игры (со СКА и «Салаватом» – Спортс’‘).

Все бывает. Хороший урок. Надо анализировать и исправлять допущенные ошибки. Достаточно игр еще впереди», – сказал главный тренер «Куньлуня».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт «Витязя»
logoСалават Юлаев
logoСКА
logoВитязь
logoКХЛ
logoМихаил Кравец
logoКуньлунь Ред Стар
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