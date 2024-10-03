Другаля об игре Федотова за ХК ВМФ: «Двигался по-другому, читал игру, предугадывал все действия. Видно было, что он мастер»

Сергей Другаля высказался об игре Ивана Федотова в чемпионате Вооруженных сил.

«Если говорить об уровне среди военных команд, наша из Чебаркуля была самой сильной – девятикратный победитель чемпионата. В других командах тоже были техничные ребята. Например, в ХК ВМФ, где Иван Федотов играл , мы с ней хорошо боролись.

По Федотову скажу, что ощущался его высокий уровень игры. Двигался по-другому, читал игру, предугадывал все действия. Видно было, что он мастер.

Что касается сложности, связанной с паузой в профессиональном хоккее из-за армии, то если у тебя есть какие-то дальнейшие цели и задачи, то все переживаешь, страшно не будет. Это то же самое, как травма, которая может произойти в любой момент.

В первое время только тяжело, потом привыкаешь к этому быту, распорядку, что от тебя требуется. И становится легче», – сказал защитник «Челмета » Сергей Другаля, также ранее проходивший срочную армейскую службу.