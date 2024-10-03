Кучеров вступился за Хедмана в выставочном матче с «Флоридой». Он набросился на Дэвиса и повалил его на лед

Никита Кучеров заступился за Виктора Хедмана в выставочном матче НХЛ.

Во втором периоде предсезонного матча между «Тампой » и «Флоридой» (1:2 ОТ) нападающий «Пантерс» Джош Дэвис провел жесткий силовой прием против капитана «Лайтнинг» Виктора Хедмана .

За партнера по команде вступился Никита Кучеров . Он сбросил перчатки, набросился на Дэвиса и повалил его на лед.

В результате россиянин был наказан 2 минутами штрафа за грубость.