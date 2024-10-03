Кучеров вступился за Хедмана в выставочном матче с «Флоридой». Он набросился на Дэвиса и повалил его на лед
Никита Кучеров заступился за Виктора Хедмана в выставочном матче НХЛ.
Во втором периоде предсезонного матча между «Тампой» и «Флоридой» (1:2 ОТ) нападающий «Пантерс» Джош Дэвис провел жесткий силовой прием против капитана «Лайтнинг» Виктора Хедмана.
За партнера по команде вступился Никита Кучеров. Он сбросил перчатки, набросился на Дэвиса и повалил его на лед.
В результате россиянин был наказан 2 минутами штрафа за грубость.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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