Гатиятулин об «Ак Барсе»: «Просматриваются отрезки игры, которую хотим видеть, их становится больше. Домашняя серия показала, что парни нас услышали»

Анвар Гатиятулин высказался после матча против «Сочи» (5:2).

– Хороший матч, хорошая победа. Нам важно было успешно провести домашнюю серию, еще на презентации команды в Альметьевске были впечатлены тем, как нас встретили зрители. Теперь же три домашних матча – три аншлага.

Просим ребят играть с первой и до последней секунды, так как очень ценим поддержку наших болельщиков. Разберем игру и готовимся к выезду.

– Почему вы сегодня решили поменять вратаря, учитывая сухую серию Амира Мифтахова?

– Мы идем тандемом, в составе два сильных вратаря. Сегодня решили поставить в ворота Тимура [Билялова].

– Несколько голов «Ак Барс» забил после того, как игроки шли в борьбу. Летом вы говорили, что хотите видеть мобильную команду, которая играет в давление. Два последних матча показали ожидаемое?

– Просматриваются отрезки той игры, которую мы хотим видеть, их становится больше. Ребята должны понимать, если сравнивать выездную серию и домашнюю, где мы можем сыграть активнее, чтобы не было контратак. Домашняя серия показала, что парни нас услышали.

– Вы поменяли Егора Коршкова и Семена Терехова в звеньях, сейчас они выглядят оптимально?

– Считаю, что замена принесла эффект, ребята прибавили. Они хорошо проводят тренировки, переносят это в игры. Работа приносит бонусы в виде заброшенных шайб.

– Можно сказать, что все же Амир Мифтахов первый номер команды, сравнивая игру вратарей на старте сезона?

– Повторюсь: у нас тандем, два сильных вратаря.

– Почему Никита Евсеев сегодня не получил игрового времени?

– У нас все в обойме, все готовятся. Приняли решение довести матч до конца в тех сочетаниях, в которых начинали.

– Вы на Евсеева больше рассчитываете как на лимитчика? Или как на полноценного игрока?

– Как на полноценного игрока. Но в четыре пары тяжело играть, не чувствуешь ритм игры, паузы короткие, поэтому играем в семь защитников, – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.

«Ак Барс» выиграл 4 из 5 последних матчей