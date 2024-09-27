Гатиятулин после 4:3 с «Металлургом»: «Каждая игра – опыт. Мы получили достаточно новой информации. Будем ее анализировать и доносить до ребят, в чем нужно добавлять»

Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в матче против «Металлурга» (4:3).

«Ак Барс» выиграл 5-й матч подряд .

– Хороший, интересный матч, много голов и эмоций. Зрителям такие игры нравятся.

В предыдущих пяти матчах мы забивали первыми, но сегодня соперник открыл счет. Очередная хорошая возможность для нас посмотреть, как ребята реагируют в такой ситуации. Отличный опыт, который нам пригодится в будущем.

Хочу поблагодарить команду за самоотдачу, а также поздравить наших болельщиков с победой.

– Как вам игра Артемия Князева и Егора Бабенко сегодня?

– Говорил ранее, что мы верим во всех наших игроков. Понятно, была пауза и сложно было войти, но ребята молодцы. Сыграли хороший матч, как и вся команда, мы довольны ими.

– Могут ли игроки закиснуть за время отсутствия практики?

– Мы разговариваем и объясняем, что все идет через работу, ребята держат себя в форме. Матч сегодня показал, что им нужно было пару смен, чтобы войти в игру, но они молодцы, как и вся команда.

– Почему концовка для «Ак Барса» получилась такой сложной?

– Заостряем внимание, что матч длится до финальной сирены. Возможно, где-то расслабились, когда повели в счете, потеряли концентрацию. Допустили ошибку, дали сопернику возможность забить и вернуться в игру, получили ненужные удаления.

Каждая игра – опыт, и мы получили достаточно новой информации, которую будем анализировать и доносить до ребят, в чем нужно добавлять.

– Вы и дальше планируете делить игровое время вратарей?

– У нас тандем, сегодня приняли решение дать сыграть Тимуру Билялову . Посмотрим, проанализируем и примем решение на следующую игру.

– С чем связываете такую быструю адаптацию Ника Петана?

– Мы смотрели игрока, знали его возможности, в какой хоккей он играет. Все ребята в тройке опытные, помогли ему в адаптации. У нас они даже свободное время проводят вместе, это говорит об атмосфере в команде и тоже влияет на адаптацию, – сказал главный тренер «Ак Барса » Анвар Гатиятулин .