Леонтьев о 4:5 с «Динамо»: «Неплохо, если убрать спорные удаления, конечно. «Нефтехимик» посмотрел их игру в большинстве – больше 100 бросков, 36 блоков у нас»

Олег Леонтьев высказался о поражении «Нефтехимика» от «Динамо» (4:5 Б).

«Соперник отдыхал перед нами четыре дня, у нас был тяжелейший матч накануне. Знали, что они находятся не в том турнирном положении, в котором они обычно находятся, знали, что у них будет мотивация запредельная, готовились, разбирали соперника.

В принципе, неплохой матч получился, если убрать, конечно, некоторые удаления, на мой взгляд, спорные. Но что есть, то есть. Мы сегодня посмотрели большинство соперника, сами вот такой очередной опыт получили в игре в меньшинстве. Больше 100 бросков наносится (по сумме в створ, мимо створа и заблокированных – Спортс’‘), когда ты играешь 20 минут в меньшинстве, 20 минут у тебя штрафа.

У соперника невероятное количество бросков, 36 блокированных бросков у нас было. Комментировать большинство соперника? Неплохое, и в прошлом году таким было. А так, парни геройски повели себя, сами попали в такую ситуацию сложную, до конца доиграли.

Когда ведешь в счете за пять минут до конца, нужно дожимать соперника, нужно играть строго, дисциплинированно», – сказал главный тренер нижнекамцев после матча Фонбет Чемпионата КХЛ.