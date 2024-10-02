Владелец «Миннесоты» о селекции: «Следующее 1 июля будет как Рождество. Считаем, что сможем заполучить 1-2 хороших игроков»

Крэйг Липолд заявил о желании «Миннесоты» сделать несколько крупных трансферов.

Через сезон у клуба будет учитываться меньше средств в платежке из-за выкупа договоров Райна Сутера и Зака Паризе .

Если в предстоящем сезоне контракты игроков все еще будут учитываться на сумму 7,37 миллиона долларов, то через сезон – по 833 тысячи долларов за каждого.

«Следующее 1 июля будет как Рождество. У нас будут деньги. У нас будут ресурсы, чтобы сделать то, что нам нужно. И мы с нетерпением этого ждем.

Смотрим, кто может быть доступен [из игроков] в следующем сезоне. Вы спросите меня: «Кто эти игроки?» Я вам не скажу.

Но мы знаем их, но не знаем, подпишут ли они контракты со своими нынешними командами или станут неограниченно свободными агентами.

Но у нас есть список, и если эти игроки будут в доступе, мы займемся ими.

Мы считаем, что сможем заполучить одного или двух действительно хороших игроков», – сказал владелец «Миннесоты» Крэйг Липолд.