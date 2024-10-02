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«Барыс» подписал контракт с форвардом Бочаровым до конца сезона

«Барыс» заключил контракт с нападающим Станиславом Бочаровым.

Срок соглашения рассчитан до конца сезона.

В минувшем сезоне Станислав Бочаров играл за «Амур».

Он провел 67 игр в регулярном чемпионате и набрал 38 (14+24) баллов. В плей-офф он сыграл 6 матчей и сделал 2 передачи.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба КХЛ
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