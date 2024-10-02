«Барыс» подписал контракт с форвардом Бочаровым до конца сезона

«Барыс» заключил контракт с нападающим Станиславом Бочаровым.

Срок соглашения рассчитан до конца сезона.

В минувшем сезоне Станислав Бочаров играл за «Амур ».

Он провел 67 игр в регулярном чемпионате и набрал 38 (14+24) баллов. В плей-офф он сыграл 6 матчей и сделал 2 передачи.