«Барыс» подписал контракт с форвардом Бочаровым до конца сезона
«Барыс» заключил контракт с нападающим Станиславом Бочаровым.
Срок соглашения рассчитан до конца сезона.
В минувшем сезоне Станислав Бочаров играл за «Амур».
Он провел 67 игр в регулярном чемпионате и набрал 38 (14+24) баллов. В плей-офф он сыграл 6 матчей и сделал 2 передачи.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба КХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости