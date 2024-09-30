Кузнецов может вернуться после травмы через полторы недели. Ротенберг говорил о двух месяцах восстановления

Евгений Кузнецов может вернуться после травмы через полторы недели.

Нападающий СКА получил повреждение в матче Фонбет чемпионата КХЛ против Северстали (8:5).

После этого главный тренер команды Роман Ротенберг сообщил , что хоккеист пропустит примерно два месяца.

Позже Ротенберг рассказал , что Кузнецов может вернуться раньше этого срока.

По данным «Спорт-Экспресса», хоккеист может вернуться в состав СКА через неделю-полторы.

Кузнецов набрал 5 (1+4) очков в 9 матчах чемпионата.