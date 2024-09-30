Кузнецов может вернуться после травмы через полторы недели. Ротенберг говорил о двух месяцах восстановления
Евгений Кузнецов может вернуться после травмы через полторы недели.
Нападающий СКА получил повреждение в матче Фонбет чемпионата КХЛ против Северстали (8:5).
После этого главный тренер команды Роман Ротенберг сообщил, что хоккеист пропустит примерно два месяца.
Позже Ротенберг рассказал, что Кузнецов может вернуться раньше этого срока.
По данным «Спорт-Экспресса», хоккеист может вернуться в состав СКА через неделю-полторы.
Кузнецов набрал 5 (1+4) очков в 9 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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