Хоккей на Кинопоиске в первые две недели сезона КХЛ посмотрели втрое больше зрителей, чем в прошлом году

Руководитель маркетинга Спорта на Кинопоиске Борис Кочкин рассказал об особенностях аудитории, которая смотрит спортивный контент в онлайн-кинотеатре.

По данным Кинопоиска, за первые две недели нового сезона КХЛ-2024/25 хоккейные матчи смотрели почти в 3 раза больше подписчиков по сравнению с тем же периодом прошлого сезона.

«Помимо самих трансляций матчей и турниров, аудитории важно быть вовлеченными и следить за тем, что происходит не только на поле и льду, но и за их пределами. Именно поэтому и личные аккаунты игроков и их медийность становятся одним из ключевых факторов популяризации спорта. По этой же причине Кинопоиск и Плюс Студия производят оригинальный контент о спорте: создали целую контентную вселенную о хоккее – еженедельное шоу «Хороший хоккей», свое шоу о судействе матчей «Хороший гол» и премьерный проект этого сезона о работе тренеров «Хороший гол: Тренер», – рассказал Борис Кочкин.

«Кинопоиск, прежде всего, заинтересован в популяризации спорта с фокусом на молодую аудиторию, которая выбирает стриминг не только в силу привычки смотреть контент онлайн, но и с точки зрения сервиса. Удобный плеер, понятная витрина, возможность выбора любимой команды, выше качество изображения или, например, функция переключения аудиодорожек с комментатора на интершум – все это может стать мотивацией для спортивного зрителя смотреть хоккей, футбол или что-либо еще на стриминге», – добавил Кочкин.

При этом лишь 13% аудитории смотрит в подписке Яндекс Плюса исключительно спорт, остальные между матчами переходят на фильмы и сериалы, музыку, книги и так далее. В контентный топ-50 данной категории зрителей вошли фильмы про спорт, такие как «Легенда 17», «Тренер», «Криштиану Роналду: Единственный и неповторимый» и другие игровые проекты про спорт. Отмечается, что аудитория спорта на Кинопоиске в 2024 году превысила 4,6 млн подписчиков Плюса. В это число входят подписчики Яндекс Плюса, которые посмотрели более 2 минут спортивной трансляции в разделе Спорта или телеканалов. В аудитории спорта на Кинопоиске не учитываются просмотры федеральных телеканалов пользователями, которые не имеют действующей подписки.

Кинопоиск продолжает работать вместе с партнерами над развлекательным контентом в дополнение к трансляциям матчей. Перед стартом нового сезона КХЛ совместно с Лигой и при поддержке Плюс Студии вышел документальный фильм о финале Кубка Гагарина. Уже сейчас «Кубок Гагарина: Битва за мечту» – третий документальный спортивный проект по темпу набора аудитории в первые 2 недели от даты премьеры, лидируют в этой категории сериалы «Время «Спартака» и «Империя UFC».