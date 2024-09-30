«Барыс» проиграл 9 из 11 матчей в сезоне с общим счетом 10:41. Дальше – игра со «Спартаком»

«Барыс» проиграл 9 из 11 матчей в сезоне КХЛ.

Команда тренера Вячеслава Буцаева крупно проиграла «Торпедо » (1:10) в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

В нынешнем сезоне казахстанский клуб уступил в девяти из одинадцати матчей чемпионата, выиграв одну игру в основное время, одну – в овертайме.

Разница шайб на данный момент составляет 10:41. Команда набрала 5 баллов. «Барыс » уже произвел замену главного тренера – Буцаев сменил Дэвида Немировски.

Клуб из Астаны продолжит сезон матчем против «Спартака» в Москве.