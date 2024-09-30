«Барыс» проиграл 9 из 11 матчей в сезоне с общим счетом 10:41. Дальше – игра со «Спартаком»
«Барыс» проиграл 9 из 11 матчей в сезоне КХЛ.
Команда тренера Вячеслава Буцаева крупно проиграла «Торпедо» (1:10) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
В нынешнем сезоне казахстанский клуб уступил в девяти из одинадцати матчей чемпионата, выиграв одну игру в основное время, одну – в овертайме.
Разница шайб на данный момент составляет 10:41. Команда набрала 5 баллов. «Барыс» уже произвел замену главного тренера – Буцаев сменил Дэвида Немировски.
Клуб из Астаны продолжит сезон матчем против «Спартака» в Москве.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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