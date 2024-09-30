Тренер «Барыса» Буцаев о поражении 1:10: «Ошибки – это даже не молодежный хоккей. Не увидел лидеров, много претензий. Из войска было пара человек‑воинов»
Вячеслав Буцаев прокомментировал крупное поражение от «Торпедо».
«Барыс» уступил со счетом 1:10 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Те ошибки, которые мы допустили, – это даже не уровень молодежного хоккея. Элементарные вещи.
Мы начинали придумывать что‑то из ряда вон выходящее. Команда расклеилась.
Самое важное, что я не увидел на льду лидеров, кто бы мог в этой ситуации собрать команду.
Очень много претензий ко многим ребятам. У нас из всего войска было только пара человек‑воинов», – сказал главный тренер «Барыса» Вячеслав Буцаев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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