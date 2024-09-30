Кагарлицкий – 9-й хоккеист в истории КХЛ, набравший 500 очков. Форвард «Торпедо» забил «Барысу»
Дмитрий Кагарлицкий набрал 500 очков в КХЛ.
Нападающий «Торпедо» забросил шайбу в ворота «Барыса» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Дмитрий Кагарлицкий отличился в первом периоде встречи при игре в большинстве.
Этот результативный балл стал для хоккеиста 500-м в КХЛ. В его активе теперь 500 (188+312) баллов в 759 матчах.
Кагарлицкий стал девятым игроком в истории КХЛ, набравшим 500 очков.
Лидеры по набранным очкам в КХЛ:
928 – Сергей Мозякин;
922 – Вадим Шипачев;
708 – Александр Радулов;
685 – Данис Зарипов;
620 – Никита Гусев;
550 – Найджел Доус;
523 – Сергей Широков;
503 – Сергей Плотников;
500 – Дмитрий Кагарлицкий.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
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