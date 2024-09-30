Кагарлицкий – 9-й хоккеист в истории КХЛ, набравший 500 очков. Форвард «Торпедо» забил «Барысу»

Дмитрий Кагарлицкий набрал 500 очков в КХЛ.

Нападающий «Торпедо » забросил шайбу в ворота «Барыса » в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

Дмитрий Кагарлицкий отличился в первом периоде встречи при игре в большинстве.

Этот результативный балл стал для хоккеиста 500-м в КХЛ. В его активе теперь 500 (188+312) баллов в 759 матчах.

Кагарлицкий стал девятым игроком в истории КХЛ, набравшим 500 очков.

Лидеры по набранным очкам в КХЛ:

928 – Сергей Мозякин;

922 – Вадим Шипачев;

708 – Александр Радулов;

685 – Данис Зарипов;

620 – Никита Гусев;

550 – Найджел Доус;

523 – Сергей Широков;

503 – Сергей Плотников;

500 – Дмитрий Кагарлицкий.