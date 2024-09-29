Анвар Гатиятулин: «Ак Барс» победил «Автомобилист» за счет характера, самоотверженности. Благодарю ребят, что они слышат слова тренерского штаба»

Анвар Гатиятулин поделился мыслями о победе над «Автомобилистом».

«Ак Барс» выиграл со счетом 6:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

– Интересный матч, играли против сильного соперника.

В начале регулярки у нас была трехматчевая выездная серия, тогда третья игра оказалась самой неудачной. Кое-что поменяли в программе нашей подготовки – это сработало.

В Магнитогорске мы немного отпустили нить игры в третьем периоде, сегодня было важным сыграть все 60 минут при полной концентрации.

Благодарю ребят, что они слышат слова тренерского штаба, а также спасибо нашим болельщикам за поддержку.

– Согласны с тем, что «Ак Барс» был сильнее в прессинге и скорости?

– В первую очередь победили за счет характера, самоотверженности, ребята ловили шайбы на себя, заблокировали 21 бросок. Плюс успех в выполнении игрового задания.

– Против «Автомобилиста» тяжело отыгрываться в этом сезоне, а вы сравняли счет довольно быстро.

– Игра длится 60 минут, доносим до ребят, что результат матча зависит от нашей игры. Нужно играть до финальной сирены.

– Пропущенный гол стал холодным душем для «Ак Барса»?

– Повторюсь – пропустили контратаку, неправильно сыграли в своей позиционной атаке.

Разбираем матчи с ребятами по тройкам, индивидуально, чтобы сохранялась целостность игры вне зависимости от развития событий, – сказал главный тренер «Ак Барса » Анвар Гатиятулин .