Анвар Гатиятулин: «Ак Барс» победил «Автомобилист» за счет характера, самоотверженности. Благодарю ребят, что они слышат слова тренерского штаба»
«Ак Барс» выиграл со счетом 6:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Интересный матч, играли против сильного соперника.
В начале регулярки у нас была трехматчевая выездная серия, тогда третья игра оказалась самой неудачной. Кое-что поменяли в программе нашей подготовки – это сработало.
В Магнитогорске мы немного отпустили нить игры в третьем периоде, сегодня было важным сыграть все 60 минут при полной концентрации.
Благодарю ребят, что они слышат слова тренерского штаба, а также спасибо нашим болельщикам за поддержку.
– Согласны с тем, что «Ак Барс» был сильнее в прессинге и скорости?
– В первую очередь победили за счет характера, самоотверженности, ребята ловили шайбы на себя, заблокировали 21 бросок. Плюс успех в выполнении игрового задания.
– Против «Автомобилиста» тяжело отыгрываться в этом сезоне, а вы сравняли счет довольно быстро.
– Игра длится 60 минут, доносим до ребят, что результат матча зависит от нашей игры. Нужно играть до финальной сирены.
– Пропущенный гол стал холодным душем для «Ак Барса»?
– Повторюсь – пропустили контратаку, неправильно сыграли в своей позиционной атаке.
Разбираем матчи с ребятами по тройкам, индивидуально, чтобы сохранялась целостность игры вне зависимости от развития событий, – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.
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