«Ак Барс» выиграл 6-й матч подряд, обыграв «Автомобилист» (6:2)
«Ак Барс» одержал шестую победу подряд в КХЛ.
Команда тренера Анвара Гатиятулина переиграла «Автомобилист» (6:2) в сегодняшнем матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Тем самым казанский клуб продлил победную серию до шести игр.
Прежде команда обыграла «Барыс» (5:0), «Сочи» (5:2), «Ладу» (4:3), а также дважды «Металлург» (2:0 и 4:3).
На данный момент «Ак Барс» находится на второй строчке в таблице Восточной конференции, выиграв 7 из 9 матчей и набрав 14 баллов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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