«Ак Барс» выиграл 6-й матч подряд, обыграв «Автомобилист» (6:2)

«Ак Барс» одержал шестую победу подряд в КХЛ.

Команда тренера Анвара Гатиятулина переиграла «Автомобилист » (6:2) в сегодняшнем матче Фонбет чемпионата КХЛ .

Тем самым казанский клуб продлил победную серию до шести игр.

Прежде команда обыграла «Барыс» (5:0), «Сочи» (5:2), «Ладу» (4:3), а также дважды «Металлург» (2:0 и 4:3).

На данный момент «Ак Барс » находится на второй строчке в таблице Восточной конференции, выиграв 7 из 9 матчей и набрав 14 баллов.