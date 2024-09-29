Уилсон может покинуть «Металлург». Клуб прорабатывает варианты обмена («СЭ»)

Скотт Уилсон может покинуть «Металлург» в ближайшее время .

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Сообщается, что сегодня канадский форвард отсутствовал на утренней тренировке команды тренера Андрея Разина.

В данный момент магнитогорцы прорабатывают варианты его обмена.

Скотт Уилсон перешел в «Металлург » в межсезонье. В текущем сезоне он провел 10 матчей и набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «-1».