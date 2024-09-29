Уилсон может покинуть «Металлург». Клуб прорабатывает варианты обмена («СЭ»)
Скотт Уилсон может покинуть «Металлург» в ближайшее время .
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Сообщается, что сегодня канадский форвард отсутствовал на утренней тренировке команды тренера Андрея Разина.
В данный момент магнитогорцы прорабатывают варианты его обмена.
Скотт Уилсон перешел в «Металлург» в межсезонье. В текущем сезоне он провел 10 матчей и набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «-1».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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