Григорий Панин: «В «Салавате» есть возрастные хоккеисты. У меня еще хватает эмоций и пороха, чтобы где-то закуситься»
Григорий Панин высказался о возрастных хоккеистах в «Салавате».
– Можно сказать, что «Салавату» не хватает молодости и азарта?
– С нами сейчас тренируется Артем Горшков: там и азарт, и молодость. Он и шайбу на себя ловит, и в меньшинстве выходит. Конечно, у нас есть возрастные хоккеисты, в частности, я. Но у меня еще хватает эмоций и пороха, чтобы где-то закуситься.
– Как лично вы ощущаете себя в 38 лет?
– Отлично ощущаю! – сказал 38-летний капитан «Салавата Юлаева».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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