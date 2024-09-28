Григорий Панин: «В «Салавате» есть возрастные хоккеисты. У меня еще хватает эмоций и пороха, чтобы где-то закуситься»

Григорий Панин высказался о возрастных хоккеистах в «Салавате».

– Можно сказать, что «Салавату» не хватает молодости и азарта?

– С нами сейчас тренируется Артем Горшков: там и азарт, и молодость. Он и шайбу на себя ловит, и в меньшинстве выходит. Конечно, у нас есть возрастные хоккеисты, в частности, я. Но у меня еще хватает эмоций и пороха, чтобы где-то закуситься.

– Как лично вы ощущаете себя в 38 лет?

– Отлично ощущаю! – сказал 38-летний капитан «Салавата Юлаева ».