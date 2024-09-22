Панин о шансах «Салавата» на Кубок Гагарина: «Много маленьких пазлов и винтиков должно сложиться. Главное, чтобы все понимали тактику и систему игры»
В прошлом сезоне уфимцы проиграли «Трактору» в первом раунде плей-офф со счетом 2-4 в серии.
– Как оцените шансы «Салавата» в этом сезоне?
– Сейчас нельзя ничего оценивать, нужно смотреть по окончании сезона. Пока все пятерки и тройки только притираются. Кто-то получает травмы, кто-то выбывает или не заходит в состав.
Много маленьких пазлов и винтиков должно сложиться, чтобы команда чего-то добилась. Поэтому в прошлом сезоне у «Магнитки» все и получилось. В этом году я не загадываю.
Самое главное, чтобы все стабилизировались, понимали тактику и систему игры, – сказал капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин.
Панин о победе над «Локомотивом»: «Звонили Кузьмину из раздевалки, он поздравил «Салават». Мы сказали: «Глебас, держись!» У него скоро операция»
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