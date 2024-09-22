Панин о Ковальчуке: «Если в «Салавате» захочет поиграть, все в клубе будут рады. Илья сам разберется, где окажется»

Григорий Панин не против перехода Ильи Ковальчука в «Салават Юлаев».

«Думаю, что Илья сам разберется, где он окажется. Если он захочет в «Салавате » поиграть, то все в команде будут рады его видеть.

Хочу ли этого лично я? Если у него будет такое желание, то да. Если руководство и тренерский штаб не будут против, то почему нет», – сказал капитан уфимского клуба.

В прошлом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ 41-летний форвард провел 25 матчей за «Спартак» и набрал 8 (4+4) очков. Новый контракт с клубом Ковальчук не подписывал, но и не объявлял о завершении карьеры.

Что будет с Ковальчуком: почему он без контракта, продолжает ли карьеру, кем видит себя